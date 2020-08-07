8旬翁務農體力不支 平鎮暖警直接徒步「抱」返家
一名高齡85歲的李姓老翁，昨天上午遭桃園市平鎮警方發現倒坐在中豐路與南平路口邊，當時正值上班時段、車潮眾多，員警立即上前關心，但老翁疑似體力透支，加上輕微失智無法言語，經多方查證確定老翁住處後，索性將老翁徒步環抱回家，結束一場虛驚。
平鎮警分局平鎮派出所長姜國襄表示，家住平鎮的85歲李姓老翁，今天清晨5點許趁妻子外出菜園務農時，自己拿著拐杖外出散步，但老翁疑似行走過久、加上氣溫炎熱，4小時後竟因體力透支癱軟倒坐中豐路與南平路口邊，當時正值上班時段車流量大，呼嘯而過的車輛實在險象環生。
巡邏警員林庭瑋、蔡宇嚨及劉依靜恰好行經該地，發現老翁狀況立即上前關心，發現老翁已累到無法言語，且身上亦無任何證明文件，經透過電腦驗證身分後，發現老翁住在2百公尺外的一處菜園旁，林庭瑋索性抱起老翁，徒步將老翁抱回家。
因老翁家中無人，警方不敢大意，硬是在老翁家陪伴老翁等到老翁妻子返家後，才敢離開，老翁妻子返家見狀，得知老翁因體力不支被警察抱回後，嚇的直念「阿彌陀佛」！但隨即感謝警方。
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