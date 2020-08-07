影／台南深夜貨櫃曳引車肇事逃逸 機車騎士命喪輪下

28歲吳姓男子昨天深夜11時45分騎機車，沿安南區安明路四段1275巷西往東行駛，經安明路四段與安明路四段1275巷口，與拖板車發生車禍，吳頭部及右小腿開放性骨折，送安南醫院急救後不治，拖板車司機涉嫌肇事逃逸，警方調閱路口監視器，循線找到42歲陳姓司機，酒測值是零，他坦承拖板車是他開的，但不知道撞到人。肇事原因仍待警方進一步釐清。

陳到案後否認與機車發生擦撞，經警方出示路口監視器，陳說，車子是他開的，不知道撞到人，當時有行道樹，會不會是樹木遮住了。

警方調查，吳有戴安全帽，駕駛機車，沿安明路四段1275巷由西往東行駛，欲穿越安明路閃光紅燈，至事故地點，與安明路南往北由陳所駕駛的營業貨櫃曳引車閃光黃燈發生碰撞。吳頭部及右小腿開放性骨折，送安南醫院急救後不治，吳無法檢測酒精濃度。