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台中母親帶3個月大女嬰燒炭 消防救出2人送醫

中央社 / 台中7日電

台中市一名女子今天清晨帶著3個月大的女兒，疑似在住處燒炭要輕生，消防局接獲警方轉報後，到場將母女2人送醫急救，後續警方正調查原因中。

台中市消防局今天清晨5時18分接獲警方轉報指出，西屯區一處住宅有人反鎖疑似燒炭輕生，派遣水湳、黎明等分隊、出動消防車1輛、救護車2輛，消防人員共8名前往搶救。

消防人員表示，到場時房屋大門已開啟，現場有燒炭情形，屋內有一對母女，其中女嬰約3個月大、意識清醒，母親年約30歲、意識昏迷，皆被送往中國醫藥大學附設醫院救治。

警方表示，報案人為年約33歲男子，今天清晨5時多返回住處時，發現前妻與女兒反鎖屋內向警方報案，男子聞到屋內傳出木炭味，自行踹門進入，消防局到場將屋內2人送醫，警方將依殺人未遂罪嫌偵辦女嬰母親，並通報市府社會局。

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