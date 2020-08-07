影／疑身體不適 工程車衝撞前方3車送醫不治
62歲詹姓男子今天下午3時許駕駛中華電信工程車，行經台中市東勢區豐勢路停等紅燈時，疑因身體不適，車子突然暴衝撞上前方停等紅燈的兩輛機車及一輛自小客車，詹男身上無外傷，但已無生命跡象，送醫急救後仍不治，詳細意外原因有待警方調查釐清。
今天下午3時12分，詹男駕駛中華電信工程車行經東勢區豐勢路922之1號前停等紅燈時，詹男車子突然往前暴衝，先撞上前方停等紅燈林男、劉男的機車，再撞上鄭姓男子駕駛的小客車。
消防人員獲報後趕抵現場，詹男身體無外傷，但現場已無生命跡象，緊急送往東勢農民醫院急救，搶救後仍不治。4名駕駛皆未飲酒，據了解，詹男有高血壓病史，研判是詹男身體不適才會衝撞前方車輛，肇事原因有待警方調查釐清。
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