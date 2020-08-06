人妻掉3倍券渾然不知 熱心民拾獲送警順利領回
44歲黃姓女子昨天晚間與老公開車前往新北市新莊區幸福路上一間餐廳吃飯，卻在下車時不慎將振興三倍券遺失，李姓男子路過撿起，將三倍券拿到里長服務處求助，經里長請求警方協助後，黃女順利領回。
警方表示，新莊警分局中平派出所警員王國睿、邱榆晴本月1日上午10時許值班時，接獲里長報案表示有民眾需要警方協助，兩人到達里長服務處後，才了解原來是李男昨天晚上路過幸福路時，見地上有一包振興三倍券，趕緊拿給里長。
警方調閱監視畫面後，才發現原來在李男經過的前10分鐘，黃女與老公開車去吃飯，在下車時不慎遺失，黃女接到通知也嚇了一跳，驚覺三倍券不見了，趕緊前往派出所領回三倍券，並感謝員警與民眾、里長的熱心協助。
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