桃園少年陳屍灌溉溝渠 檢察官相驗調查死因

桃園市大園區一處灌溉水溝今天有民眾發現1名少年倒臥溝內死亡多時，警方調查死者為劉姓少年，家屬表示，少年昨晚外出，沒想到再見竟成死屍，警方已報請檢察官相驗調查死因。

桃園市政府消防局表示，清晨6時41分許接獲報案表示，在大園區溪州路一處灌溉溝渠內有人落水，消防人員前往處理發現，灌溉溝渠寬約150公分、水深約30到40公分，由於落水少年已明顯死亡因此未送醫，救護人員將遺體打撈後，由警方接手後續調查。

大園分局指出，員警調查發現死者為17歲劉姓少年，身上只穿著短褲及便服，家屬在到場後表示，劉姓少年在國中畢業後並未繼續升學，昨晚約8時許離家外出，但為何會跌落水溝死亡，家人都表示不清楚，

員警初步調查發現，死者右手有擦傷痕跡，不過現場附近並沒有自行車或機車等交通工具，目前已經調閱附近監視器以了解少年落水原因，同時也報請桃園地方檢察署檢察官相驗，以確認少年死因。