快訊

貝魯特大爆炸前後對比 民眾自發清理怒斥政府無能

屏東海神宮1男1女溺斃 分別是登山嚮導及領隊

中央社 / 屏東縣6日電

屏東縣三地門鄉海神宮今發生溺水事件2人死亡。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉海神宮今發生溺水事件2人死亡。記者劉星君／攝影

屏東三地門鄉溯溪聖地海神宮今天中午傳出1男1女溺斃意外，67歲的陳姓男子和60歲的林姓女子來自台南市，都身著溯溪裝備，警方調查，2人分別是登山嚮導及領隊。

屏東警方初步調查，67歲的陳姓男子與60歲的林姓女子都來自台南市，2人是朋友關係，分別是登山嚮導及領隊，會帶同一團體登山或溯溪，溺水時身上穿著防寒衣及繩索等溯溪裝備，被發現時卡在石縫中。

警方表示，上午有遊客發現2人躺在海神宮的捕羌溪裡，告訴附近的孫姓溯溪業者，由孫男報案，而孫男向警方表示，早上遇到2人時，陳男曾跟他說自己是溯溪教練。

屏東消防局接獲報案後，立即前往救援，抵達現場將陳男與林女拉起時，2人已死亡多時，身體已浮腫，警方已通知家屬製作筆錄，並報請檢察官相驗。

海神宮是屏東的溯溪聖地，上游有深潭，風景優美，經常吸引遊客往上游溯溪，現場雖有警示牌，但卻經常發生遊客溺水事件，今天已是今年第3起溺水事件，4月發生一名遊客溺斃事件，5月有1民眾溺水獲救，另外3年前也曾有1名遊客溺斃。

屏東消防人員表示，海神宮經常發生溺水並不是有特別的暗流或危險溪段，而是每到假日遊客眾多，暑假的假日往往多達100、200名遊客，遊客多自然事故也多。

里港警分局表示，因連日暴雨，水位落差大，石頭也長青苔，呼籲民眾在水位高漲時，不要下溪戲水。

海神宮劃入茂林國家風景區管理處，茂管處長簡慶發表示，海神宮是20、30年的風景景點，當地地主、居民多年來會收停車費等，近3年茂管處協調當地青山社區，補助興建停車場等設施，由當地社區居民經營管理，也請社區如果帶遊客溯溪要負安全責任，現場有立警告標示。

簡慶發說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）大家往山林休閒，也造成海神宮遊客眾多，今年已發生3起溺水事件，茂管處將考慮加強設立警示牌，警示發生的溺水件數，也將與消防局研討是否在旺季加強巡邏。

溯溪 溺水

延伸閱讀

宣傳台灣設計展 林智堅參觀屏東可可莊園

桃市17歲少年掉入150公分深水溝身亡 是否溺斃警調查

蘇震清收押 屏東政壇重洗牌？

南投10天2起溺斃 全因酒後釀憾

相關新聞

台南市轎車失控衝進民宅 祖孫二人受傷

台南市施姓男子今天下午3點多，駕車在和緯路二段30巷內，突駕車失控，衝進鄰居民宅，造成吳姓屋主兒子右手受傷，他的79歲阿...

屏東熱門溯溪場域海神宮 今年發生3件溺水3人溺斃

屏東縣三地門鄉熱門溯溪場域海神宮捕羌溪流域，今中午11點驚傳溺斃事件，一旁戲水民眾發現趕緊報案，現場恰好有4名台南市消防...

外送員小巷竄出被警撞 友控警不聞不問警反駁：洽談中

蘆洲警分局24歲鄭姓員警上月27日下午4時許駕駛警用汽車直行五股區登林路段時，與突從小巷竄出的38歲郭姓FoodPand...

影／上班族交百萬給車手才驚覺「怪怪的」報案 警一天破案

台北市中山區王姓男子接到假檢警詐騙電話，直接拿出一百萬在公園面交車手，交錢後半信半疑，跑到附近派出所報案。警方調閱監視器...

沒想到吧！冷氣、冰箱竟是電器火警頭號殺手

電器是家家戶戶生活必需品，但如果使用不慎或沒有做好維護，往往成為火警殺手，依內政部消防署統計，今年1到5月的家用電器火警...

台中西區民宅施工傳氣爆 一工人2度燒燙傷送醫

台中市西區忠明南路一棟透天民宅在今天中午12時許，傳出氣爆意外，疑似一名工人在地下室的小型電梯內，使用噴槍時，導致氣爆，...

屏東戲水聖地海神宮驚傳2人溺斃「看到已經在水裡面」

屏東縣三地門鄉戲水聖地海神宮，今天中午11點驚傳溺斃事件，一旁戲水民眾發現，有2人已經在水裡面，趕緊報案，屏東縣消防局三...

離譜！女消防員公務值班遭騷擾受辱 消局長：絕不允許

桃園市消防局大溪分隊李姓女消防員昨天下午在該分隊值班台執勤，她疑因與隊員家人發生私人嫌隙，對方家人2人趁她值班中，突然闖...

台南義警出勤身故 礙於這原因保險公司僅賠4萬元

台南市一名義警在今年1月期間，值班簽到出勤後，突然感到身體不適，送醫不治，後續家屬申請警察局福利團體壽險理賠時，保險公司...

台東台9戊線機車與貨車事故 1騎士受傷送醫救治

台東達仁鄉南迴公路台9戊線3公里處森永路段，今天上午11點30分傳出1名機車騎士與大貨車發生事故，騎士被壓在車下還有意識...

影／妙齡女無照開車載男友 恍神撞車衝民宅闖禍

台中市郭姓女子今天凌晨2時許，開車載余姓男友行經西區忠明南路時，疑恍神擦撞路旁休旅車後，再撞進民宅的柱子，警方獲報到場...

男子情緒不穩任意觸動警鈴 住戶誤認火災員警到場處理

台南市56歲杜姓男子情緒不穩，今天清晨4點多赤裸上半身，到北區長榮路四段一棟大樓，任意觸動警鈴並隨意噴灑滅火器，許多住戶...

熱門新聞

1200字長文發聲 遭夾靜宜女大生：沒想把事情鬧大

扯！移民署科員戀上空姐 好奇偷查情敵個資下場出爐

也是盛唐中藥？國民黨前台中市黨部主委太太也鉛中毒

立委收賄案 柯文哲疑「老柯」柯建銘事前就知情

撞死烘焙師3年了 家屬收到酒女第一封信「對不起你們」

5676萬天價搶拍24年法拍屋！「不可能」鄰居不可置信

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。