屏東海神宮1男1女溺斃 分別是登山嚮導及領隊

屏東縣三地門鄉海神宮今發生溺水事件2人死亡。記者劉星君／攝影

屏東三地門鄉溯溪聖地海神宮今天中午傳出1男1女溺斃意外，67歲的陳姓男子和60歲的林姓女子來自台南市，都身著溯溪裝備，警方調查，2人分別是登山嚮導及領隊。

屏東警方初步調查，67歲的陳姓男子與60歲的林姓女子都來自台南市，2人是朋友關係，分別是登山嚮導及領隊，會帶同一團體登山或溯溪，溺水時身上穿著防寒衣及繩索等溯溪裝備，被發現時卡在石縫中。

警方表示，上午有遊客發現2人躺在海神宮的捕羌溪裡，告訴附近的孫姓溯溪業者，由孫男報案，而孫男向警方表示，早上遇到2人時，陳男曾跟他說自己是溯溪教練。

屏東消防局接獲報案後，立即前往救援，抵達現場將陳男與林女拉起時，2人已死亡多時，身體已浮腫，警方已通知家屬製作筆錄，並報請檢察官相驗。

海神宮是屏東的溯溪聖地，上游有深潭，風景優美，經常吸引遊客往上游溯溪，現場雖有警示牌，但卻經常發生遊客溺水事件，今天已是今年第3起溺水事件，4月發生一名遊客溺斃事件，5月有1民眾溺水獲救，另外3年前也曾有1名遊客溺斃。

屏東消防人員表示，海神宮經常發生溺水並不是有特別的暗流或危險溪段，而是每到假日遊客眾多，暑假的假日往往多達100、200名遊客，遊客多自然事故也多。

里港警分局表示，因連日暴雨，水位落差大，石頭也長青苔，呼籲民眾在水位高漲時，不要下溪戲水。

海神宮劃入茂林國家風景區管理處，茂管處長簡慶發表示，海神宮是20、30年的風景景點，當地地主、居民多年來會收停車費等，近3年茂管處協調當地青山社區，補助興建停車場等設施，由當地社區居民經營管理，也請社區如果帶遊客溯溪要負安全責任，現場有立警告標示。

簡慶發說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）大家往山林休閒，也造成海神宮遊客眾多，今年已發生3起溺水事件，茂管處將考慮加強設立警示牌，警示發生的溺水件數，也將與消防局研討是否在旺季加強巡邏。