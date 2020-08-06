轟隆！彰基大樓施工中 鄰近住戶門口路面塌陷一個大洞

彰化市中興路186巷彰基醫院七期大樓正在施工，一牆之隔的住戶今天發現門口路面塌陷出一個大洞，裡面全是水，拿出2米竹竿試探，發現深不見底。施工單位到場了解狀況，表示要以水泥回填，確保住戶安全。

坑洞位在一棟鐵皮屋門口。陳姓居民表示，昨天路面就出現裂縫，今早又稍微下陷，到中午突然轟隆一聲，路面塌陷出一個大坑洞，地面踩起來很不穩固，擔心房子下方也被淘空。

工地人員到場表示，近日進行連續壁施作工程，可能因地下水位較高，導致鬆軟的土方滑動而造成路面坍塌。目前調派混凝土車先進行回填，將洞補起來，周邊臨房鑑定目前都屬安全。

住戶表示，這段時間工程單位施工時，房子都在震動，住在家裡真的很恐怖，也會擔心地震、颱風一來影響地基，影響安危。