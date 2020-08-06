快訊

中藥重金屬超標連環爆！盛唐、九褔遭勒令停業

帥軍醫要求墊款 女面交五次才知是詐騙

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

45歲溫姓女子今年六月間在網上認識自稱聯合國軍醫「Havard Kim」的外籍男子，陷入愛河，軍醫要求溫女代匯手續費，她不疑有他，4度與另名54歲林姓女子面交，直到第五次才警覺有異，向警方求助逮捕林女。林女稱也是遇到一名自稱戰地軍醫的男子「Ponak Parihar」指示才來取款，警方不排除她也是被利用，依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據悉，該名「Havard Kim」的外籍男子在社群軟體上主動與溫女連繫，更常對她噓寒問暖，兩人陷入愛河後，「Havard Kim」表示他想來台與溫女同住交往，且有美金500萬元想先匯給溫女，但溫女需要先支付一筆手續費，溫女不疑有他，依照對方指示，在六月間提領4次現金後，四度與扮成收取手續費公司的林女約在捷運淡水線捷運站內面交，直到兩人相約第五次面交時，溫女才警覺有異，向警方求助後由警方將林女逮捕。

林女被逮後向警方供稱，她是聽從自稱是戰地軍醫的外籍男友「Ponak Parihar」指示才來取款，不知這是詐騙行為，溫女交付的現金她已聽從指示，轉成比特幣匯往國外，更喊冤表示她去年也曾匯款新台幣100萬元給「Ponak Parihar」，對所犯行為懊悔不已，警方詢問後仍依詐欺罪嫌將她移送新北地檢署。

警方表示，「假交友」跨國詐騙集團經常假冒歐美軍人或工程師、飛行員等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，先假意交往博取信任後，再謊稱寄送高價禮物需要補繳手續費或工作遇到困難需要周轉，要求被害人匯款救急，呼籲民眾遇網友要求借錢或投資，務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥165反詐騙諮詢專線查證。

自稱是聯合國軍醫的外籍男子「Havard Kim」常以甜言蜜語哄騙溫女。記者柯毓庭／翻攝
自稱是聯合國軍醫的外籍男子「Havard Kim」常以甜言蜜語哄騙溫女。記者柯毓庭／翻攝
林女（紅圈處）與溫女四度面交後，溫女才警覺有異，尋求警方協助。記者柯毓庭／翻攝
林女（紅圈處）與溫女四度面交後，溫女才警覺有異，尋求警方協助。記者柯毓庭／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

部隊缺軍醫告急 國防部推護理軍官計畫 但完全沒進度

「他鳥鳥很大」 4歲女童遭保母丈夫猥褻 下體碰觸臀部

開電腦發現妻自拍裸照疑出軌 傳照給親家討拍反挨告

女子網戀半年匯錢寄裸照 帥哥竟是她

相關新聞

台南市轎車失控衝進民宅 祖孫二人受傷

台南市施姓男子今天下午3點多，駕車在和緯路二段30巷內，突駕車失控，衝進鄰居民宅，造成吳姓屋主兒子右手受傷，他的79歲阿...

屏東熱門溯溪場域海神宮 今年發生3件溺水3人溺斃

屏東縣三地門鄉熱門溯溪場域海神宮捕羌溪流域，今中午11點驚傳溺斃事件，一旁戲水民眾發現趕緊報案，現場恰好有4名台南市消防...

外送員小巷竄出被警撞 友控警不聞不問警反駁：洽談中

蘆洲警分局24歲鄭姓員警上月27日下午4時許駕駛警用汽車直行五股區登林路段時，與突從小巷竄出的38歲郭姓FoodPand...

影／上班族交百萬給車手才驚覺「怪怪的」報案 警一天破案

台北市中山區王姓男子接到假檢警詐騙電話，直接拿出一百萬在公園面交車手，交錢後半信半疑，跑到附近派出所報案。警方調閱監視器...

沒想到吧！冷氣、冰箱竟是電器火警頭號殺手

電器是家家戶戶生活必需品，但如果使用不慎或沒有做好維護，往往成為火警殺手，依內政部消防署統計，今年1到5月的家用電器火警...

台中西區民宅施工傳氣爆 一工人2度燒燙傷送醫

台中市西區忠明南路一棟透天民宅在今天中午12時許，傳出氣爆意外，疑似一名工人在地下室的小型電梯內，使用噴槍時，導致氣爆，...

屏東戲水聖地海神宮驚傳2人溺斃「看到已經在水裡面」

屏東縣三地門鄉戲水聖地海神宮，今天中午11點驚傳溺斃事件，一旁戲水民眾發現，有2人已經在水裡面，趕緊報案，屏東縣消防局三...

離譜！女消防員公務值班遭騷擾受辱 消局長：絕不允許

桃園市消防局大溪分隊李姓女消防員昨天下午在該分隊值班台執勤，她疑因與隊員家人發生私人嫌隙，對方家人2人趁她值班中，突然闖...

台南義警出勤身故 礙於這原因保險公司僅賠4萬元

台南市一名義警在今年1月期間，值班簽到出勤後，突然感到身體不適，送醫不治，後續家屬申請警察局福利團體壽險理賠時，保險公司...

台東台9戊線機車與貨車事故 1騎士受傷送醫救治

台東達仁鄉南迴公路台9戊線3公里處森永路段，今天上午11點30分傳出1名機車騎士與大貨車發生事故，騎士被壓在車下還有意識...

影／妙齡女無照開車載男友 恍神撞車衝民宅闖禍

台中市郭姓女子今天凌晨2時許，開車載余姓男友行經西區忠明南路時，疑恍神擦撞路旁休旅車後，再撞進民宅的柱子，警方獲報到場...

男子情緒不穩任意觸動警鈴 住戶誤認火災員警到場處理

台南市56歲杜姓男子情緒不穩，今天清晨4點多赤裸上半身，到北區長榮路四段一棟大樓，任意觸動警鈴並隨意噴灑滅火器，許多住戶...

熱門新聞

1200字長文發聲 遭夾靜宜女大生：沒想把事情鬧大

扯！移民署科員戀上空姐 好奇偷查情敵個資下場出爐

也是盛唐中藥？國民黨前台中市黨部主委太太也鉛中毒

立委收賄案 柯文哲疑「老柯」柯建銘事前就知情

撞死烘焙師3年了 家屬收到酒女第一封信「對不起你們」

她讓他留宿沙發慘遭性侵 嘔吐又割腕才澆熄性慾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。