帥軍醫要求墊款 女面交五次才知是詐騙
45歲溫姓女子今年六月間在網上認識自稱聯合國軍醫「Havard Kim」的外籍男子，陷入愛河，軍醫要求溫女代匯手續費，她不疑有他，4度與另名54歲林姓女子面交，直到第五次才警覺有異，向警方求助逮捕林女。林女稱也是遇到一名自稱戰地軍醫的男子「Ponak Parihar」指示才來取款，警方不排除她也是被利用，依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
據悉，該名「Havard Kim」的外籍男子在社群軟體上主動與溫女連繫，更常對她噓寒問暖，兩人陷入愛河後，「Havard Kim」表示他想來台與溫女同住交往，且有美金500萬元想先匯給溫女，但溫女需要先支付一筆手續費，溫女不疑有他，依照對方指示，在六月間提領4次現金後，四度與扮成收取手續費公司的林女約在捷運淡水線捷運站內面交，直到兩人相約第五次面交時，溫女才警覺有異，向警方求助後由警方將林女逮捕。
林女被逮後向警方供稱，她是聽從自稱是戰地軍醫的外籍男友「Ponak Parihar」指示才來取款，不知這是詐騙行為，溫女交付的現金她已聽從指示，轉成比特幣匯往國外，更喊冤表示她去年也曾匯款新台幣100萬元給「Ponak Parihar」，對所犯行為懊悔不已，警方詢問後仍依詐欺罪嫌將她移送新北地檢署。
警方表示，「假交友」跨國詐騙集團經常假冒歐美軍人或工程師、飛行員等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，先假意交往博取信任後，再謊稱寄送高價禮物需要補繳手續費或工作遇到困難需要周轉，要求被害人匯款救急，呼籲民眾遇網友要求借錢或投資，務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥165反詐騙諮詢專線查證。
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