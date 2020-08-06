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中藥重金屬超標連環爆！盛唐、九褔遭勒令停業

綠島蘭嶼遊客爆量 2個月53人車禍受傷

中央社 / 台東縣6日電

國旅大爆發，台東蘭嶼、綠島湧入許多遊客，近2個月兩島發生30件交通事故，造成53人受傷，多人後送到台東就醫。

台東縣警察局台東分局今天表示，每逢週休二日或連續假期，蘭嶼及綠島地區均會湧入大批遊客，島上旅遊以機車為主要代步工具，如民眾未戴安全帽發生事故時，頭部受創比率高，加上島上醫療資源不足，後送回台過程恐延誤救治時機。

經統計今年6至7月蘭嶼及綠島各發生15件交通事故，共造成53人受傷，台東分局為防制交通事故，除加強交通疏導及交通安全宣導外，並加強執法作為。

另外，今年度迄今取締交通違規已達400件以上，其中未戴安全帽占8成，其次為無照駕駛、酒後駕車等交通違規，顯示部分民眾仍疏於注意而未遵守交通安全規則。

警方表示，島上機車是主要的代步工具，業者出租機車，均會在置物箱放置安全帽，並提醒遊客要配戴，但許多遊客為圖方便，以為離島就像出國，都不願意戴上安全帽，成為交通事故發生時傷勢加重的主因。

台東分局呼籲民眾，到綠島、蘭嶼的機車騎士應遵守交通規則，依規定戴上安全帽並減速慢行，維護自己及他人的安全。

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