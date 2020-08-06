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外送員小巷竄出被警撞 友控警不聞不問警反駁：洽談中
蘆洲警分局24歲鄭姓員警上月27日下午4時許駕駛警用汽車直行五股區登林路段時，與突從小巷竄出的38歲郭姓FoodPanda外送員發生擦撞車禍，郭腰部挫傷送醫無礙；昨天卻有民眾PO文稱「肇事者（指員警）一通關心電話都沒有」，讓他覺得社會病了，警方則澄清表示，車禍初步研判是郭姓外送員未禮讓警車造成，另外送員有委託保險公司處理，員警也有與保險公司溝通，處理後續事宜。
警方表示，當時鄭姓員警開車執行巡邏勤務，在行經登林路段時，郭男突然從一旁無名巷口竄出，員警閃避不及撞上，郭倒地造成腰部挫傷，所幸送醫後無大礙。
經實施酒測後，發現兩方均無酒駕情勢，交通分隊初步研判車禍原因是因郭未禮讓行駛在主幹道的警車，詳細情況則待釐清。
對於民眾PO文稱員警肇事後不聞不問，警方澄清後續郭姓外送員交由保險公司辦理，員警也有與保險業務員接洽，續談相關事宜。
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