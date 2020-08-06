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外送員小巷竄出被警撞 友控警不聞不問警反駁：洽談中

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

蘆洲警分局24歲鄭姓員警上月27日下午4時許駕駛警用汽車直行五股區登林路段時，與突從小巷竄出的38歲郭姓FoodPanda外送員發生擦撞車禍，郭腰部挫傷送醫無礙；昨天卻有民眾PO文稱「肇事者（指員警）一通關心電話都沒有」，讓他覺得社會病了，警方則澄清表示，車禍初步研判是郭姓外送員未禮讓警車造成，另外送員有委託保險公司處理，員警也有與保險公司溝通，處理後續事宜。

警方表示，當時鄭姓員警開車執行巡邏勤務，在行經登林路段時，郭男突然從一旁無名巷口竄出，員警閃避不及撞上，郭倒地造成腰部挫傷，所幸送醫後無大礙。

經實施酒測後，發現兩方均無酒駕情勢，交通分隊初步研判車禍原因是因郭未禮讓行駛在主幹道的警車，詳細情況則待釐清。

對於民眾PO文稱員警肇事後不聞不問，警方澄清後續郭姓外送員交由保險公司辦理，員警也有與保險業務員接洽，續談相關事宜。

郭姓外送員機車倒地，腰部挫傷無大礙。記者柯毓庭／翻攝
郭姓外送員機車倒地，腰部挫傷無大礙。記者柯毓庭／翻攝

民眾PO文指稱肇事者不聞不問，警方澄清初判是郭姓外送員自小巷竄出未禮讓主幹道直行的警車才會釀禍。記者柯毓庭／翻攝自臉書社團《我是五股人》
民眾PO文指稱肇事者不聞不問，警方澄清初判是郭姓外送員自小巷竄出未禮讓主幹道直行的警車才會釀禍。記者柯毓庭／翻攝自臉書社團《我是五股人》

外送員 車禍 警察

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