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上班族交百萬給車手才驚覺「怪怪的」報案 警一天破案
台北市中山區王姓男子接到假檢警詐騙電話，直接拿出一百萬在公園面交車手，交錢後半信半疑，跑到附近派出所報案。警方調閱監視器追查車手路線，24小時在中和一間三樓民宅查獲其據點，共逮捕四名嫌犯，其中有嫌犯欲跳樓逃逸，幸遭壓制。警方詢後將四嫌依詐欺罪嫌送辦，並向上溯源該組織其他據點。
據調查，王男（33歲）是上班族，他稱對方在電話中表示「我是檢察官，你卡到毒品案，下午要將一百萬提交到法院，現在時間來不及了，我派法院的人跟你約在四平公園，他幫你把錢拿到法院」。
詐騙集團描述的逼真，致王男當下驚慌失措，擔憂面臨刑責入監，果斷到銀行提領一百萬交付，對方還拿出假公文給他過目；不過王男交完錢後半信半疑，跑到中山分局長春路派出所報案。
警方獲報立刻調閱監視器，循線追查車手路線，經24小時漏夜偵辦，並向檢察官申請拘票及搜索票，昨天傍晚前往該組織位於中和的三樓帳房，破門查獲大量手機、存摺、提款卡及現金快兩百萬。
警方先在一樓逮捕兩位車手，分別是39歲葉姓女子、36歲林姓男子；破門逮捕33歲袁姓水房負責人，以及41歲徐姓成員。袁一度要跳樓逃逸，幸被警方壓制。
當時，袁的叔叔也在場，他在床上裝睡問警方「發生什麼事」，另名因毒品案遭通緝的李姓男子見警方衝入，直接從三樓跳下，被警方從後門逮捕。
警方詢後將葉、林、袁、徐依詐欺罪嫌送辦，袁的叔叔與本案無關請回，李則送回地檢署歸案。警方表示，該組織還有上游，成員已將贓款上繳，且另有被害人在其他轄區，將協同他單位繼續偵辦。
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