沒想到吧！冷氣、冰箱竟是電器火警頭號殺手

電器是家家戶戶生活必需品，但如果使用不慎或沒有做好維護，往往成為火警殺手，依內政部消防署統計，今年1到5月的家用電器火警中，以冷氣高居榜首，其次是電冰箱、電燈，彰化縣今年1到6月的家用電器火警則是冷氣、電冰箱及電風扇各2件，消防局建議民眾定期維修電器外，必要時則應汰換，減少火警意外。

據消防署統計，全台今年1到5月的電器火警排名，冷氣機有54件、電冰箱34件、電燈則有30件，火災次數超過10次的電器，除濕機、鋰電池產品、電風扇及吹風機也都榜上有名。

依彰化縣消防局統計，2017年彰化縣電器火警前3名，依次是冷氣3件、電風扇2件、行動電源1件；2018年則是電風扇7件、冷氣5件、冰箱3件；2019年電風扇7件、冷氣5件及冰箱4件；今年1到6月的電器火警排名，冷氣機、電冰箱及電風扇各有兩件，冷氣與冰箱致災與消防署統計大致相符，不過彰化縣近3年的電器火警都是以電風扇最多，顯現出差異。

消防署建議，除了老舊電器產品及線路需要檢修或是汰舊換新外，產品的定時清潔保養也是很重要，尤其是沒有使用時，一定要確實關閉電源並拔除插頭，才能避免火災發生。

彰化縣消防署火調科也指出，冷氣如果使用久了，常常會蓄積灰塵，造成線路短路而起火，因此有必要定時清洗濾網，如果有必要內理清理，最好找原廠商或專業技師，如修護困難，必要時就要汰換。

至於冰箱部分，在周邊環境與內部空間都要保持清潔，且避免鄰接雜物影響通風，尤其壓縮機使用久了容易老化而故障，老舊冰箱就要評估汰換掉，以免引來祝融之災。