聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中西區民宅施工傳氣爆 一工人2度燒燙傷送醫
台中市西區忠明南路一棟透天民宅在今天中午12時許，傳出氣爆意外，疑似一名工人在地下室的小型電梯內，使用噴槍時，導致氣爆，該名工人手腳、臉部有10％的燒燙傷，經送往大慶中山醫院治療，警、消到場時，該名工人意識清楚，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。
台中市消防局今天中午12時許獲報，西區忠明南路一處透天民宅傳出氣爆意外，南屯、中港、中區等消防分隊、9輛消防車、2輛救護車前往救援，經南屯消防分隊現場回報，有一名33歲工人手腳、臉部有2度10％燒燙傷、意識清楚、送往大慶中山醫院。
經查，該名工人在該棟5樓透天厝的地下一樓施工，工人在小型電梯內使用噴槍施作防水工程時，不慎導致氣爆發生，警、消到場時，現場無燃燒跡象，受傷工人送醫治療，現場無財物損失及燃燒面積，後續由台中市消防局火調科調查案發原因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言