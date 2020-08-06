台中西區民宅施工傳氣爆 一工人2度燒燙傷送醫

台中市西區忠明南路一棟透天民宅在今天中午12時許，傳出氣爆意外，疑似一名工人在地下室的小型電梯內，使用噴槍時，導致氣爆，該名工人手腳、臉部有10％的燒燙傷，經送往大慶中山醫院治療，警、消到場時，該名工人意識清楚，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局今天中午12時許獲報，西區忠明南路一處透天民宅傳出氣爆意外，南屯、中港、中區等消防分隊、9輛消防車、2輛救護車前往救援，經南屯消防分隊現場回報，有一名33歲工人手腳、臉部有2度10％燒燙傷、意識清楚、送往大慶中山醫院。