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台中西區民宅施工傳氣爆 一工人2度燒燙傷送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西區忠明南路一棟透天民宅在今天中午12時許，傳出氣爆意外，疑似一名工人在地下室的小型電梯內，使用噴槍時，導致氣爆，該名工人手腳、臉部有10％的燒燙傷，經送往大慶中山醫院治療，警、消到場時，該名工人意識清楚，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局今天中午12時許獲報，西區忠明南路一處透天民宅傳出氣爆意外，南屯、中港、中區等消防分隊、9輛消防車、2輛救護車前往救援，經南屯消防分隊現場回報，有一名33歲工人手腳、臉部有2度10％燒燙傷、意識清楚、送往大慶中山醫院。

經查，該名工人在該棟5樓透天厝的地下一樓施工，工人在小型電梯內使用噴槍施作防水工程時，不慎導致氣爆發生，警、消到場時，現場無燃燒跡象，受傷工人送醫治療，現場無財物損失及燃燒面積，後續由台中市消防局火調科調查案發原因。

台中市西區忠明南路一棟透天厝，今天中午傳出氣爆意外，一名工人2度燒燙傷送醫。圖／摘自Google Maps
台中市西區忠明南路一棟透天厝，今天中午傳出氣爆意外，一名工人2度燒燙傷送醫。圖／摘自Google Maps

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