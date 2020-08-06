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離譜！女消防員公務值班遭騷擾受辱 消局長：絕不允許

聯合報 / 記者曾增勳/即時報導

桃園市消防局大溪分隊李姓女消防員昨天下午在該分隊值班台執勤，她疑因與隊員家人發生私人嫌隙，對方家人2人趁她值班中，突然闖入欲鎖門被李女制止，對方輪番言語騷擾，影響她值勤，造成她身心受辱，憤而向警方完成備案準備提告，警方今天上午表示，李女陳述案情明確，只要李女提出告訴，警方將依妨害公務嫌偵辦。

桃園市消防局長謝呂泉第一時間未接獲大溪分隊報告頗為不滿，立即指示查明回報，謝呂泉表示，該局目前已調閱監視錄影畫面研究調查中，站在保護消防同仁立場，「民眾到消防分隊騷擾就是妨害公務」，如今李姓女消防員已經備案，他站在保護同仁立場支持，若民眾涉妨害公務，該局蒐證資料後移送檢警偵辦，「到值班台騷擾同仁絕不允許」。

李女陳訴指稱，當時2人隊員家屬突然跑到大溪分隊，1人從側門進入，欲反鎖值班台玻璃門，被她制止，另1人從正門進來，她要值班接電話，對方2人一直騷擾罵她，讓她覺得在工作崗位受辱，對方涉及妨害公務，她為保護自己先向警方完成備案，保全證據。

桃園市消防局大溪分隊李姓女消防員在值班台執勤遭民眾2人騷擾受辱，對方涉妨害公務，憤而向警方備案準備提告。記者曾增勳／翻攝
桃園市消防局大溪分隊李姓女消防員在值班台執勤遭民眾2人騷擾受辱，對方涉妨害公務，憤而向警方備案準備提告。記者曾增勳／翻攝
桃園市消防局大溪分隊李姓女消防員在值班台執勤遭民眾2人騷擾受辱，對方涉妨害公務，憤而向警方備案準備提告。記者曾增勳／翻攝
桃園市消防局大溪分隊李姓女消防員在值班台執勤遭民眾2人騷擾受辱，對方涉妨害公務，憤而向警方備案準備提告。記者曾增勳／翻攝
桃園市消防局大溪分隊李姓女消防員在值班台執勤遭民眾2人騷擾受辱，對方涉妨害公務，憤而向警方備案準備提告。記者曾增勳／翻攝
桃園市消防局大溪分隊李姓女消防員在值班台執勤遭民眾2人騷擾受辱，對方涉妨害公務，憤而向警方備案準備提告。記者曾增勳／翻攝

妨害公務 消防員

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