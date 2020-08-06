離譜！女消防員公務值班遭騷擾受辱 消局長：絕不允許

桃園市消防局大溪分隊李姓女消防員昨天下午在該分隊值班台執勤，她疑因與隊員家人發生私人嫌隙，對方家人2人趁她值班中，突然闖入欲鎖門被李女制止，對方輪番言語騷擾，影響她值勤，造成她身心受辱，憤而向警方完成備案準備提告，警方今天上午表示，李女陳述案情明確，只要李女提出告訴，警方將依妨害公務嫌偵辦。

桃園市消防局長謝呂泉第一時間未接獲大溪分隊報告頗為不滿，立即指示查明回報，謝呂泉表示，該局目前已調閱監視錄影畫面研究調查中，站在保護消防同仁立場，「民眾到消防分隊騷擾就是妨害公務」，如今李姓女消防員已經備案，他站在保護同仁立場支持，若民眾涉妨害公務，該局蒐證資料後移送檢警偵辦，「到值班台騷擾同仁絕不允許」。