影／妙齡女無照開車載男友 恍神撞車衝民宅闖禍

台中市郭姓女子今天凌晨2時許，開車載余姓男友行經西區三民路一段時，疑恍神擦撞路旁休旅車後，再撞進民宅的柱子，警方獲報到場，發現郭女、余二人有輕微擦挫傷，無生命危險，郭女沒有酒精濃度，但經查是無照駕駛，全案將函請台中市交大事故組分析研判肇事原因，並依違反道交條例告發。

據查，郭姓女子（22歲）在今天凌晨2時許，開車載余姓男子（23歲）行至西區忠明南路時，疑因恍神不慎碰撞停於忠明南路路旁停車格的休旅車後，後再碰撞民宅柱子，郭女與余受輕傷送醫，郭女沒有酒精濃度。

經查，該輛車輛的車主是郭女，但郭女沒有駕照，是否是家人買給郭女，或是平時都是家人在使用，郭女沒有說明，全案送台中市交通大隊事故組分析肇因，並依無照駕駛，告發郭女。