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男子情緒不穩任意觸動警鈴 住戶誤認火災員警到場處理
台南市56歲杜姓男子情緒不穩，今天清晨4點多赤裸上半身，到北區長榮路四段一棟大樓，任意觸動警鈴並隨意噴灑滅火器，許多住戶聽到警鈴後，誤以為發生火災跑出大樓外查看，並報警請求協助，警方到處理，通知家屬帶返家休息，並將依違反社維法開罰。
今天清晨約4點13分，杜姓男子進入北區長榮路四段大樓大樓，觸動警鈴並隨意噴灑滅火器，驚擾到當地住戶，大樓住戶聽到警鈴後，紛紛跑出大樓外查看，並報警請求協助。
市警五分局開元派出為維護民眾居住安寧與安全，到場後先後派出3名員警，到場安撫該杜姓男子情緒後，請杜先至車上避免再受外界干擾情緒激動，並通知家屬前來帶杜回家休息，並告誡勿再讓杜出門滋擾其他民眾，杜涉及違序部份，後續將以違反社維法辦理。
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