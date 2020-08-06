男子情緒不穩任意觸動警鈴 住戶誤認火災員警到場處理

台南市56歲杜姓男子情緒不穩，今天清晨4點多赤裸上半身，到北區長榮路四段一棟大樓，任意觸動警鈴並隨意噴灑滅火器，許多住戶聽到警鈴後，誤以為發生火災跑出大樓外查看，並報警請求協助，警方到處理，通知家屬帶返家休息，並將依違反社維法開罰。

今天清晨約4點13分，杜姓男子進入北區長榮路四段大樓大樓，觸動警鈴並隨意噴灑滅火器，驚擾到當地住戶，大樓住戶聽到警鈴後，紛紛跑出大樓外查看，並報警請求協助。