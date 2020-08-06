影／媽媽喝醉沒回家 急壞國小兒子求警「她有心臟病」

台中市張姓女子育有一名讀國小的兒子，與姐姐同住在北屯區某社區大樓，張女在1日凌晨與友人喝酒後返回住處，未料友人發現張女沒有返回住家，因遍尋不著張女，只好求助警方，過程也驚動張女兒子而睡不著，張女兒子趕緊向到場警員求助「媽媽有心臟病」，警方最後在大樓的天台找到張女，順利協助張女返家，沒有發生意外。

台中市第五警分局文昌派出所警員林伯翰、廖聖安1日凌晨2時許獲報，北屯區旅順路二段疑有民眾走失，需要協助，兩幾前往調查才知，張姓女子（40歲）與友人在KTV歡唱後，返回住處大樓，在大樓地下停車場向友人表示，呼吸困難要先上樓，但後來友人到張女家中卻不見人影，也社區內找不到張女蹤影，擔心發生意外才報警。

警方在場瞭解的過程中，張女就讀國小的兒子也擔心母親的狀況，直說「媽媽有心臟病」，擔心媽媽發生意外，兩警確認社區內可能的對外通道後，研判張女應該還在社區，確認張女確實不在家中後，大樓管理員也表示他剛從4樓向下樓層察看也都沒有，張女應該在自家屋內，但警方不放心開始逐層搜尋確認，如找不到人再開始調閱監視器。

警方逐層搜尋後，一路走到7樓都未發現張女蹤跡，但警方發現7樓上還有頂樓天台，便繼續往上到天臺查看，黑暗中赫然發現一名女子趴倒在地，警方趕緊上前確認女子意識、身分，確定就是沒有回家的張女，最後在警方帶領下順利返回家中。