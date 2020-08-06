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暑假旅遊旺季 台東離島未戴安全帽取締逾3百件
暑假旅遊旺季，台東綠島、蘭嶼湧入大批遊客，但不少遊客貪圖方便，騎車不戴安全帽，警方截至7月底取締告發逾4百件交通違規，呼籲遊客千萬別以為離島等於出國，忘了守法。
警方指出，逾4百件交通違規中，其中未戴安全帽3百件佔8成以上，其次為無照駕駛、酒後駕車等交通違規。未戴安全帽導致發生事故時頭部受創比率高，加上島上醫療資源不足，後送回台過程難免延誤治療時間。
警方強調，島上機車是主要的代步工具，業者出租機車，均會在置物箱放置安全帽，並提醒遊客要配戴，但許多遊客為圖方便，以為離島就像出國，都不願意戴上安全帽，成為交通事故發生時傷勢加重的主因。
避免遊客未戴安全帽導致事故時頭部受創，警方除利用島上各種集會及村內廣播系統宣導外，會在事故熱點及時段加強執法取締。
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