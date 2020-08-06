快訊

台南衛生局長陳怡爆婚外情 因健康因素請辭獲准

今再增1名境外移入個案 指揮中心下午2時緊急說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大樓住戶疑燒開水釀火警 鄰居滅火遭乾粉嗆傷

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區河北一路今天凌晨發生火警，1棟大樓10樓住戶疑因燒開水未關火，引起火警，住戶提滅火器滅火時，不慎噴到火警隔壁正逃出門的女鄰居，女鄰居吸入滅火器藥粉，身體不適，經1名自稱是台南市義消的男子救下樓，送醫後已無大礙。確實起火原因由消防局調查中。

高雄市消防局在今天凌晨3點43分接獲報案，消防隊趕到三民區河北一路起火大樓，搶布水線上樓救火，1名男子抱著藍姓女子（39歲）下樓，藍女似有嗆傷，救護人員趕緊將她送往大同醫院急救，已無大礙。

消防隊上樓滅火，發現10樓吳姓老翁（71歲）住處起火，在凌晨4點多滅火。初步了解，吳姓老翁在家燒開水，忘記關爐水，火苗延燒旁邊雜物才起火燃燒。

警、消赴醫院查訪受傷的藍姓女子，得悉藍女是吳姓老翁隔壁鄰居，火警發生後，鄰居著急拿滅火器要幫忙滅火，藍女驚醒跑出門，不巧有鄰居開滅火器噴到她身上，她才因此吸入滅火器乾粉，身體不適。據悉，1名自稱義消的男子發現大樓起火，趕上樓協助滅火，才及時把藍女救下樓送醫。

吳姓老翁家疑燒開水未關爐火，導致凌晨發生火警。記者林保光／翻攝
吳姓老翁家疑燒開水未關爐火，導致凌晨發生火警。記者林保光／翻攝
高雄市三民區河北一路火警，消防隊搶救1名女住戶。記者林保光／翻攝
高雄市三民區河北一路火警，消防隊搶救1名女住戶。記者林保光／翻攝

老翁 高雄市 火災

延伸閱讀

統一國際大樓單坪成交179萬元 寫下商辦交易新高

台南楠西包裝場倉庫火警 迅速撲滅幸無人受困

台南六甲凌晨民宅火警救出一人送醫 將釐清原因

影／宜蘭金紙店清晨起火 母子驚醒逃生均嗆傷送醫

相關新聞

1200字長文發聲 遭夾靜宜女大生：沒想把事情鬧大

她提到，在與客運業者交涉的過程中，雙方始終是以理性態度處理，有網友質疑她投訴司機，但她「寫信給客運業者是為了反應自己確實受傷及對防夾設備的疑慮，並不存在投訴司機這件事」。

台東台9戊線機車與貨車事故 1騎士受傷送醫救治

台東達仁鄉南迴公路台9戊線3公里處森永路段，今天上午11點30分傳出1名機車騎士與大貨車發生事故，騎士被壓在車下還有意識...

影／妙齡女無照開車載男友 恍神撞車衝民宅闖禍

台中市郭姓女子今天凌晨2時許，開車載余姓男友行經西區三民路一段時，疑恍神擦撞路旁休旅車後，再撞進民宅的柱子，警方獲報到場...

男子情緒不穩任意觸動警鈴 住戶誤認火災員警到場處理

台南市56歲杜姓男子情緒不穩，今天清晨4點多赤裸上半身，到北區長榮路四段一棟大樓，任意觸動警鈴並隨意噴灑滅火器，許多住戶...

影／媽媽喝醉沒回家 急壞國小兒子求警「她有心臟病」

台中市張姓女子育有一名讀國小的兒子，與姐姐同住在北屯區某社區大樓，張女在1日凌晨與友人喝酒後返回住處，未料友人發現張女沒...

暑假旅遊旺季 台東離島未戴安全帽取締逾3百件

暑假旅遊旺季，台東綠島、蘭嶼湧入大批遊客，但不少遊客貪圖方便，騎車不戴安全帽，警方截至7月底取締告發逾4百件交通違規，呼...

高雄大樓住戶疑燒開水釀火警 鄰居滅火遭乾粉嗆傷

高雄市三民區河北一路今天凌晨發生火警，1棟大樓10樓住戶疑因燒開水未關火，引起火警，住戶提滅火器滅火時，不慎噴到火警隔壁...

影／國道貨車疑似後輪爆胎翻車失控 貓砂撒滿地

國道1號北向64.8公里處，昨天下午2點許發生1起翻車意外，25歲沈姓男子駕駛載運貓砂的小貨車，疑似因左後輪爆胎，車輛失...

桃市17歲少年掉入150公分深水溝身亡 是否溺斃警調查

桃園市大園區溪洲路一處水溝今天早上7時30多分，一名路人發現水溝有一具男性浮屍，消防人員趕到發現已經明顯死亡，隨即將...

婦人騎機車掉了1萬2 好心司機拾金不昧警助重回她口袋

新北市萬里區簡姓婦人騎機車途中，放在褲子口袋的1萬2000元掉落路面。柯姓男子送貨經過看到紙鈔，停車撿起送到金山警分局大...

台南市衛生局長傳不倫 「雙贏」成為網路熱搜詞

台南市衛生局長陳怡被週刊爆料與女秘書搞婚外情，兩人在車內車震的對話都被公布，其中陳怡提到的「雙贏」、「那我就不客氣了」也...

81人疑食物中毒 礁溪老爺酒店總檢查、食材送驗

針對中租迪和員工旅遊等在礁溪老爺酒店用餐後，陸續出現上吐、下瀉等疑食物中毒症狀，衛生單位統計至昨天下午6點，共有81人身...

熱門新聞

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

貨車司機幫警追酒駕騎士 遭她狂罵：有酒駕就要被撞嗎？

司機送貨是臨時停車或違規停車？ 交通部函示說分明

台中新社知名鐵皮餐廳大火 濃煙直竄天際火勢驚人

也是盛唐中藥？國民黨前台中市黨部主委太太也鉛中毒

時力若僅停權徐永明 林穎孟、黃郁芬恐退黨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。