高雄大樓住戶疑燒開水釀火警 鄰居滅火遭乾粉嗆傷

高雄市三民區河北一路今天凌晨發生火警，1棟大樓10樓住戶疑因燒開水未關火，引起火警，住戶提滅火器滅火時，不慎噴到火警隔壁正逃出門的女鄰居，女鄰居吸入滅火器藥粉，身體不適，經1名自稱是台南市義消的男子救下樓，送醫後已無大礙。確實起火原因由消防局調查中。

高雄市消防局在今天凌晨3點43分接獲報案，消防隊趕到三民區河北一路起火大樓，搶布水線上樓救火，1名男子抱著藍姓女子（39歲）下樓，藍女似有嗆傷，救護人員趕緊將她送往大同醫院急救，已無大礙。

消防隊上樓滅火，發現10樓吳姓老翁（71歲）住處起火，在凌晨4點多滅火。初步了解，吳姓老翁在家燒開水，忘記關爐水，火苗延燒旁邊雜物才起火燃燒。