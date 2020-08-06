聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／國道貨車疑似後輪爆胎翻車失控 貓砂撒滿地
國道1號北向64.8公里處，昨天下午2點許發生1起翻車意外，25歲沈姓男子駕駛載運貓砂的小貨車，疑似因左後輪爆胎，車輛失控翻至外側路肩與外側車道間，車上的貓砂也灑落路肩。
民眾將行車紀錄器PO網，畫面中小貨疑似因左後輪爆胎，先是重心不穩，左右搖擺，沒多久便失控，向外側車道翻覆。
國道警察表示，沈男子駕駛的小貨車，從楊梅要到五股，行經國道1號平鎮系統路段，疑似因左後車輪爆胎，導致車輛失控側翻於外側路肩及外側車道間，經查沈男無酒駕，僅手部受輕傷，已送往聯新國際醫院檢查。事故現場於下午2點39分許排除，全線恢復通車。國道警察也表示，所幸駕駛人有繫安全帶，只受到輕傷，也呼籲駕駛人，行車前一定要先檢查輪胎，確保行車安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言