影／國道貨車疑似後輪爆胎翻車失控 貓砂撒滿地

國道1號北向64.8公里處，昨天下午2點許發生1起翻車意外，25歲沈姓男子駕駛載運貓砂的小貨車，疑似因左後輪爆胎，車輛失控翻至外側路肩與外側車道間，車上的貓砂也灑落路肩。

民眾將行車紀錄器PO網，畫面中小貨疑似因左後輪爆胎，先是重心不穩，左右搖擺，沒多久便失控，向外側車道翻覆。