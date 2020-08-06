1200字長文發聲 遭夾靜宜女大生：沒想把事情鬧大

日前一名靜宜女大生搭乘公車遭出門夾傷頭部。示意圖，非當事者。圖／台中市新聞局提供

2日晚間7點多，台中靜宜大學一名女學生要搭公車回家，但因延誤下車時機，公車司機疑似未注意，關門太快造成她的頭在車外，身體在車內被夾住脖子；事後，女大生在個人臉書描述過程稱「到現在還在害怕，真的差點死掉」，並向學校老師尋求幫助，不過卻有許多網友認為女大生是因自己低頭滑手機才延誤下車，卻以情緒性字眼辱罵司機「是有錯在先」，引起網友撻伐，對此女大生今（6日）也在網路上發表聲明。

遭公車門夾傷的靜宜大學女大生透過Dcard發出聲明，她表示此事對她造成驚嚇，當下因為司機給的反饋欠佳，因此「曾以情緒化字眼辱罵司機，若對此感到不適，願意向司機致歉」。

她提到，在與客運業者交涉的過程中，雙方始終是以理性態度處理，有網友質疑她投訴司機，但她「寫信給客運業者是為了反應自己確實受傷及對防夾設備的疑慮，並不存在投訴司機這件事」。

有網友質疑為何事後就向鄭姓老師「討拍」？她回應到，事發當下真的受到驚嚇，即刻能給與法律諮詢或專業知識的人就是鄭姓老師，只是後續對話及個資被公開也是自己始料未及的事。

對於媒體大篇幅報導及民代關切等事，她表示，「自己沒有不面對，也從未想要把事情鬧大」，自從新聞報導出來後，自己覺得很丟臉就也沒有去關注，當時正與客運業者在私下進行逐步處理，「現在無論說什麼都會被說在切割，但事實就是我不認識那些媒體與上鏡頭的議員」。

對於事發當下為何沒有馬上刷卡下車，她表示自己確實要負全責，「家裡確實有讓我擔憂的事情，所以畫面中看手機耽擱了，時間也沒有注意到，也在此向有拖到時間的乘客說聲抱歉」，並且聲明「我沒有收到任何款項，更沒有所謂5000元賠償金」，也非常感謝客運業者主動承諾要賠償醫藥費。

她也重申，從醫院回家後就都在休養，「感謝大家這麼關心，我自己會再反省」，對於網路上的言語攻擊、謾罵，希望能告一段落，也期待一段時間休養後能好好過生活，也謝謝親友們的鼓勵，感謝大家的意見與指教。