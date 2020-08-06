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婦人騎機車掉了1萬2 好心司機拾金不昧警助重回她口袋
新北市萬里區簡姓婦人騎機車途中，放在褲子口袋的1萬2000元掉落路面。柯姓男子送貨經過看到紙鈔，停車撿起送到金山警分局大鵬派出所。警員鄭裕宏調閱道路監視器，看到簡婦掉錢過程通知領回。簡婦說，那是朋友轉交付房租的錢，發現不見了好緊張，後來接到警方通知很開心。
金山警分局表示，柯姓男子日前開貨車送貨到金山，晚間開車沿台2線加投路返回基隆途中，看見前方路面有紙鈔散落，把貨車停靠路邊後，逐一撿起車道合計1萬2000元的現金，送到鄰近大鵬派出所報案。
鄭裕宏得知原委後調閱路口監視器，發現一名婦人騎機車行過柯男撿到錢路段，紙鈔從她的口袋掉到路面。依據車牌查出簡婦身分後，打電話問她「你是不是錢掉了？」簡婦正因為發現錢不見了，心情焦急，接到鄭員電話才鬆了一口氣。
簡婦到派出所領回失款時說，那筆錢是朋友轉交她交房租，如果搞丟了就麼煩了，謝謝柯男拾金不昧，也很謝謝鄭員費心調閱監視器畫面找到她，把錢還給她。
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