快訊

北捷今起再度強制全程戴口罩 違規者最高可罰1萬5千元

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人騎機車掉了1萬2 好心司機拾金不昧警助重回她口袋

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市萬里區簡姓婦人騎機車途中，放在褲子口袋的1萬2000元掉落路面。柯姓男子送貨經過看到紙鈔，停車撿起送到金山警分局大鵬派出所。警員鄭裕宏調閱道路監視器，看到簡婦掉錢過程通知領回。簡婦說，那是朋友轉交付房租的錢，發現不見了好緊張，後來接到警方通知很開心。

金山警分局表示，柯姓男子日前開貨車送貨到金山，晚間開車沿台2線加投路返回基隆途中，看見前方路面有紙鈔散落，把貨車停靠路邊後，逐一撿起車道合計1萬2000元的現金，送到鄰近大鵬派出所報案。

鄭裕宏得知原委後調閱路口監視器，發現一名婦人騎機車行過柯男撿到錢路段，紙鈔從她的口袋掉到路面。依據車牌查出簡婦身分後，打電話問她「你是不是錢掉了？」簡婦正因為發現錢不見了，心情焦急，接到鄭員電話才鬆了一口氣。

簡婦到派出所領回失款時說，那筆錢是朋友轉交她交房租，如果搞丟了就麼煩了，謝謝柯男拾金不昧，也很謝謝鄭員費心調閱監視器畫面找到她，把錢還給她。

簡生婦人（右）騎機車時口袋內的錢掉落路面，警員鄭裕宏調閱路口監視器查出簡婦身分，把錢還給她。記者邱瑞杰／翻攝
簡生婦人（右）騎機車時口袋內的錢掉落路面，警員鄭裕宏調閱路口監視器查出簡婦身分，把錢還給她。記者邱瑞杰／翻攝

金山 基隆

延伸閱讀

水泥鋪面橋樑大變身 淡水荷花3D地景登場

公車漏油一路灑 5機車慘摔釀3傷

桃園爛路害「越級女騎士」慘摔 負五成責國賠29.8萬

飼料車不慎翻覆 車身橫倒路面 屏東民生路一度封閉

相關新聞

台南市衛生局長傳不倫 「雙贏」成為網路熱搜詞

台南市衛生局長陳怡被週刊爆料與女秘書搞婚外情，兩人在車內車震的對話都被公布，其中陳怡提到的「雙贏」、「那我就不客氣了」也...

桃市17歲少年掉入150公分深水溝身亡 是否溺斃警調查

桃園市大園區溪洲路一處水溝今天早上7時30多分，一名路人發現水溝有一具男性浮屍，消防人員趕到發現已經明顯死亡，隨即將...

影／國道貨車疑似後輪爆胎翻車失控　貓砂撒滿地

國道1號北向64.8公里處，昨天下午2點許發生1起翻車意外，25歲沈姓男子駕駛載運貓砂的小貨車，疑似因左後輪爆胎，車輛失...

婦人騎機車掉了1萬2 好心司機拾金不昧警助重回她口袋

新北市萬里區簡姓婦人騎機車途中，放在褲子口袋的1萬2000元掉落路面。柯姓男子送貨經過看到紙鈔，停車撿起送到金山警分局大...

81人疑食物中毒 礁溪老爺酒店總檢查、食材送驗

針對中租迪和員工旅遊等在礁溪老爺酒店用餐後，陸續出現上吐、下瀉等疑食物中毒症狀，衛生單位統計至昨天下午6點，共有81人身...

補習班丟包 8歲童追車200公尺

嘉義縣民雄鄉某私立補習班遭網友目睹爆料，柳姓女補習班行政人員本月4日以自家廂型車載9名國小兒童到圖書館看書返程時，因8歲...

礁溪老爺疑似食物中毒擴大 上吐下瀉人數攀升至81人

礁溪老爺酒店自助餐廳客人用餐後疑似發生食品中毒，出現噁心、嘔吐等症狀的人數持續擴大，晚間已經增至81人，其中41人就醫。

影／桃婦人拒戴口罩公車爆口角 與警僵持失控強制管束

網路今天下午傳出桃園市簡姓婦人戴遮陽帽、未戴口罩坐上公車，拒不戴上口罩與司機爆發口角衝突，桃園警方今晚表示，經查此案是簡...

影／驚險！狗尿急衝出 害女騎士摔車受傷

彰化縣社頭鄉一名外籍女騎士今天上午騎機車行經社頭鄉員集路一段時，突被一隻衝上來的狗撞上，導致女騎士摔車，驚險影音被網友p...

驚悚！粉碎機扯斷左手臂 回收廠外籍移工慘遭截肢

台中市清水區一家資源回收廠，一名20歲越南籍何姓男移工，日前操作寶特瓶粉碎機時，左手臂不慎遭機器捲入整隻扯斷，經送醫搶救...

騎車被第四台電線扯落 女輕傷送醫

24歲賴姓女子今天上午8時許騎機車行經新北市泰山區泰林路三段往林口方向時，被第四台業者牽引的電線絆倒，賴倒地，所幸經送醫...

洩題搞砸國考 警大前主任賠52萬「重考費」 判緩刑

中央警察大學前消防系主任沈子勝利用擔任消防三等特考召集人及典試委員身分，記下考題洩漏給學生，被依妨害考試、洩密罪起訴。台...

熱門新聞

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

徐永明、趙正宇交保 孫大千：法官是雙標糊塗了嗎？

貨車司機幫警追酒駕騎士 遭她狂罵：有酒駕就要被撞嗎？

影／「庭豪任務完成了」 21歲殉職警完成器捐今移靈

司機送貨是臨時停車或違規停車？ 交通部函示說分明

台中新社知名鐵皮餐廳大火 濃煙直竄天際火勢驚人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。