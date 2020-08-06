台中再傳鉛中毒 中市府：16人服用盛唐自費藥粉

中央社 / 台中5日電

台中市盛唐中醫診所開立的中藥粉，導致市議員張彥彤一家出現鉛中毒狀況，台中市衛生局檢驗後發現重金屬超標。圖／台中市政府提供
台中市盛唐中醫診所開立的中藥粉，導致市議員張彥彤一家出現鉛中毒狀況，台中市衛生局檢驗後發現重金屬超標。圖／台中市政府提供
台中市政府日前掌握15人服用盛唐中醫藥粉，前國民黨台中市黨部主委陳明振在臉書爆出，他的罹癌妻子疑似服用盛唐藥粉鉛中毒。中市衛生局證實5日收到陳妻申請，藥粉送驗中。

台中市議員張彥彤全家鉛中毒住院，台中市衛生局送驗張家人使用的藥包，複驗結果和初驗結果大致相同，藥包中鉛、汞含量都超標，盛唐中醫診所醫師呂世明被依違反醫療法函送偵辦。台中市衛生局日前掌握15人有服用盛唐中醫呂世明開立的自費藥粉。

陳明振5日在臉書指出太太也服用盛唐中醫的藥粉，文中提到，一年多來，每星期都去門診，凌晨就開始煎中藥，因張宏年全家鉛中毒爆發後，太太前往毒物科檢查，鉛含量高達95，現在除抗癌還得解毒。

文中，他心痛太太的抗癌路如此坎坷，但一切還要等待他送食安處的藥品檢驗結果出爐，才能確定中毒的原因。

事情爆發後，台中市衛生局陸續接獲近百通詢問電話，送驗近30件盛唐自費藥包。台中市衛生局今天指出，該案已進入司法程序，不便多做發言。

衛生局 台中市 中毒

延伸閱讀

台中市前議長家鉛中毒案 衛生局複驗與初驗結果一致

盛唐中醫診所鉛中毒案 中檢：已分他案偵辦

中醫師呂世明用禁藥出事 醫界同學：老師為此嘆氣

鉛中毒盛唐中藥 胡志強：夫妻曾吃過沒有不適 調養效果很好

相關新聞

81人疑食物中毒 礁溪老爺酒店總檢查、食材送驗

針對中租迪和員工旅遊等在礁溪老爺酒店用餐後，陸續出現上吐、下瀉等疑食物中毒症狀，衛生單位統計至昨天下午6點，共有81人身...

補習班丟包 8歲童追車200公尺

嘉義縣民雄鄉某私立補習班遭網友目睹爆料，柳姓女補習班行政人員本月4日以自家廂型車載9名國小兒童到圖書館看書返程時，因8歲...

礁溪老爺疑似食物中毒擴大 上吐下瀉人數攀升至81人

礁溪老爺酒店自助餐廳客人用餐後疑似發生食品中毒，出現噁心、嘔吐等症狀的人數持續擴大，晚間已經增至81人，其中41人就醫。

影／桃婦人拒戴口罩公車爆口角 與警僵持失控強制管束

網路今天下午傳出桃園市簡姓婦人戴遮陽帽、未戴口罩坐上公車，拒不戴上口罩與司機爆發口角衝突，桃園警方今晚表示，經查此案是簡...

影／驚險！狗尿急衝出 害女騎士摔車受傷

彰化縣社頭鄉一名外籍女騎士今天上午騎機車行經社頭鄉員集路一段時，突被一隻衝上來的狗撞上，導致女騎士摔車，驚險影音被網友p...

驚悚！粉碎機扯斷左手臂 回收廠外籍移工慘遭截肢

台中市清水區一家資源回收廠，一名20歲越南籍何姓男移工，日前操作寶特瓶粉碎機時，左手臂不慎遭機器捲入整隻扯斷，經送醫搶救...

騎車被第四台電線扯落 女輕傷送醫

24歲賴姓女子今天上午8時許騎機車行經新北市泰山區泰林路三段往林口方向時，被第四台業者牽引的電線絆倒，賴倒地，所幸經送醫...

洩題搞砸國考 警大前主任賠52萬「重考費」 判緩刑

中央警察大學前消防系主任沈子勝利用擔任消防三等特考召集人及典試委員身分，記下考題洩漏給學生，被依妨害考試、洩密罪起訴。台...

八旬翁失蹤多日被發現已成浮屍 兒悲痛認屍

台北市80歲溫姓老翁長期情緒不穩，日前獨自從內湖家中外出，至今無法取得聯繫，被家人通報失蹤，今天早上10點多，松山區觀山...

差點變「亡美」！小琉球遊客涉險拍照 遭大浪「海扁」狼狽逃跑

屏東縣小琉球近日因天候不佳，不僅出現9級陣風，還出現浪高3至4公尺的大浪，盡管如此，昨天仍有遊客不顧大浪，站在防波堤上拍...

BMW疑未注意路況 中壢IKEA旗艦店前撞倒女大生

桃園市中壢區IKEA前，今天早上7點37分許發生1起交通事故，49歲許姓男子駕駛BMW沿青心路左轉高鐵北路往大園方向行駛...

影／「挑戰雲林縣公權力」 4名假漁民身分揭穿全遭法辦

達德能源公司計畫在雲林縣沿海設置離岸風力發電廠，場方與漁民多次協商未果，昨天下午雙方商借雲林縣政府二樓水情中心召開第四次...

熱門新聞

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

徐永明、趙正宇交保 孫大千：法官是雙標糊塗了嗎？

貨車司機幫警追酒駕騎士 遭她狂罵：有酒駕就要被撞嗎？

影／「庭豪任務完成了」 21歲殉職警完成器捐今移靈

邱顯智：決策委員北院接徐永明 行為不宜

司機送貨是臨時停車或違規停車？ 交通部函示說分明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。