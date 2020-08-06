台中再傳鉛中毒 中市府：16人服用盛唐自費藥粉

台中市盛唐中醫診所開立的中藥粉，導致市議員張彥彤一家出現鉛中毒狀況，台中市衛生局檢驗後發現重金屬超標。圖／台中市政府提供 台中市政府日前掌握15人服用盛唐中醫藥粉，前國民黨台中市黨部主委陳明振在臉書爆出，他的罹癌妻子疑似服用盛唐藥粉鉛中毒。中市衛生局證實5日收到陳妻申請，藥粉送驗中。

台中市議員張彥彤全家鉛中毒住院，台中市衛生局送驗張家人使用的藥包，複驗結果和初驗結果大致相同，藥包中鉛、汞含量都超標，盛唐中醫診所醫師呂世明被依違反醫療法函送偵辦。台中市衛生局日前掌握15人有服用盛唐中醫呂世明開立的自費藥粉。

陳明振5日在臉書指出太太也服用盛唐中醫的藥粉，文中提到，一年多來，每星期都去門診，凌晨就開始煎中藥，因張宏年全家鉛中毒爆發後，太太前往毒物科檢查，鉛含量高達95，現在除抗癌還得解毒。

文中，他心痛太太的抗癌路如此坎坷，但一切還要等待他送食安處的藥品檢驗結果出爐，才能確定中毒的原因。

事情爆發後，台中市衛生局陸續接獲近百通詢問電話，送驗近30件盛唐自費藥包。台中市衛生局今天指出，該案已進入司法程序，不便多做發言。