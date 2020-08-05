遊客凌晨在墾丁船帆石沙灘放煙火 遭警勸阻開罰

屏東墾丁昨天凌晨1時，有兩名男子在船帆石沙灘燃放爆竹煙火，煙火發出的巨響，導致附近居民驚醒，報警處理。警方到場，兩人仍在現場施放煙火，員警見狀上前制止，還要求兩人將環境清理乾淨才能離開，並依違反國家公園法移請墾丁國家公園管理處裁處。

據了解，保安警察第七總隊第八大隊於凌晨1時23分接獲民眾報案，稱有人在船帆石沙灘施放煙火。警方獲報後隨即派員到場處理，員警到場時2名男子仍在沙灘上燃放爆竹煙火，員警見狀，隨即上前制止。

員警表示，凌晨施放爆竹煙火，不僅會打擾附近遊客與居民，還會對環境造成危害，此外墾丁國家公園內有南灣、白沙灣及船帆石等多處沙灘，原本就禁止施放爆竹煙火。