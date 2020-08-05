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影／桃婦人拒戴口罩公車爆口角 與警僵持失控強制管束

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

網路今天下午傳出桃園市簡姓婦人戴遮陽帽、未戴口罩坐上公車，拒不戴上口罩與司機爆發口角衝突，桃園警方今晚表示，經查此案是簡姓婦人7月23日晚上9時，在桃園火車站前搭乘公車返家，她只戴遮陽帽、卻未戴口罩上車，司機勸她戴口罩，簡婦拒絕配合爆發口角，司機報警處理，簡婦仍堅持不配合戴口罩，警方見她情緒失控，將她強制帶到派出所等到情緒穩定，通知家屬帶回安撫。

警方表示，簡婦未戴口罩上車後，不理會公車司機要她戴口罩，她堅持遮陽帽上的防曬簾就是口罩，與司機爆發口角，警方處理過程，簡婦仍拒絕戴口罩，並指稱司機找她麻煩，就是不願戴口罩，還一度揚言「我叫家人來接」，後來又對處理員警大聲指責，員警見她情緒失控，為免影響其他乘客權益，將她強制帶回派出所保護管束，等到簡婦情緒定，通知家屬帶回，才結束這場拒戴口罩風波。

桃園市簡婦坐公車戴遮陽帽、未戴口罩與司機口角，警方苦勸戴上口罩仍堅拒不從情緒失控，強制帶到派出所等情緒定由家屬帶回。記者曾增勳／翻攝
桃園市簡婦坐公車戴遮陽帽、未戴口罩與司機口角，警方苦勸戴上口罩仍堅拒不從情緒失控，強制帶到派出所等情緒定由家屬帶回。記者曾增勳／翻攝
桃園市簡婦坐公車戴遮陽帽、未戴口罩與司機口角，警方苦勸戴上口罩仍堅拒不從情緒失控，強制帶到派出所等情緒定由家屬帶回。記者曾增勳／翻攝
桃園市簡婦坐公車戴遮陽帽、未戴口罩與司機口角，警方苦勸戴上口罩仍堅拒不從情緒失控，強制帶到派出所等情緒定由家屬帶回。記者曾增勳／翻攝

口罩 火車站

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