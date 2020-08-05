聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃婦人拒戴口罩公車爆口角 與警僵持失控強制管束
網路今天下午傳出桃園市簡姓婦人戴遮陽帽、未戴口罩坐上公車，拒不戴上口罩與司機爆發口角衝突，桃園警方今晚表示，經查此案是簡姓婦人7月23日晚上9時，在桃園火車站前搭乘公車返家，她只戴遮陽帽、卻未戴口罩上車，司機勸她戴口罩，簡婦拒絕配合爆發口角，司機報警處理，簡婦仍堅持不配合戴口罩，警方見她情緒失控，將她強制帶到派出所等到情緒穩定，通知家屬帶回安撫。
警方表示，簡婦未戴口罩上車後，不理會公車司機要她戴口罩，她堅持遮陽帽上的防曬簾就是口罩，與司機爆發口角，警方處理過程，簡婦仍拒絕戴口罩，並指稱司機找她麻煩，就是不願戴口罩，還一度揚言「我叫家人來接」，後來又對處理員警大聲指責，員警見她情緒失控，為免影響其他乘客權益，將她強制帶回派出所保護管束，等到簡婦情緒定，通知家屬帶回，才結束這場拒戴口罩風波。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言