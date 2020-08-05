影／驚險！狗尿急衝出 害女騎士摔車受傷

彰化縣社頭鄉一名外籍女騎士今天上午騎機車行經社頭鄉員集路一段時，突被一隻衝上來的狗撞上，導致女騎士摔車，驚險影音被網友po上臉書田中人，引發議論「又是不栓好的狗肇事，太危險了」。

外籍女騎士8點多騎機車行經社頭鄉員集路一段時，一隻狗突從一旁工廠衝出撞上機車，女騎士摔倒，幸後方車輛速度沒很快，才閃過倒地的女騎士，否則後果不堪設想，女騎士膝蓋擦傷無大礙。

狗主人事後出面說明，她載小狗一起到工廠上班，剛下車，小狗就疑因尿急突衝下車，往大門衝出才撞到女騎士，她有立刻上前關心女騎士，但女騎士說傷勢不嚴重就先離開了。