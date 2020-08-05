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驚悚！粉碎機扯斷左手臂 回收廠外籍移工慘遭截肢

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市清水區一家資源回收廠，一名20歲越南籍何姓男移工，日前操作寶特瓶粉碎機時，左手臂不慎遭機器捲入整隻扯斷，經送醫搶救，左手臂慘遭截肢。台中市勞動檢查處已要求該設備停工，並依違反《職業安全衛生法》規定，處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

8月3日上午8時15分，20歲越南籍何姓男移工在回收廠操作寶特瓶粉碎機，疑似粉碎機卡料，何男將左手臂伸入粉碎機內撥料，突然遭機器捲入，整條手臂被扯斷，同事見狀趕緊叫救護車送至梧棲童綜合醫院，經進行截肢手術搶救後，今日轉至普通病房觀察。

台中市勞檢處副處長許瀚丞表示，工廠疑未在於粉碎機開口部分設置覆蓋，護圍等設備，導致何男左手臂捲入扯斷，已要求該設備停工，並要求改善粉碎機設備，除了開口部分需覆蓋之外，還需加裝連鎖裝置，只要機器開口打開就會立即斷電。勞檢處也依違反《職業安全衛生法》規定，開罰3萬元至30萬元罰鍰。

台中市清水區一家資源回收廠，一名20歲越南籍何姓男移工，日前操作保特瓶粉碎機時，左手臂不慎遭機器捲入整隻扯斷。圖／台中市勞檢處提供
台中市清水區一家資源回收廠，一名20歲越南籍何姓男移工，日前操作保特瓶粉碎機時，左手臂不慎遭機器捲入整隻扯斷。圖／台中市勞檢處提供
台中市清水區一家資源回收廠，一名20歲越南籍何姓男移工，日前操作保特瓶粉碎機時，左手臂不慎遭機器捲入整隻扯斷。圖／台中市勞檢處提供
台中市清水區一家資源回收廠，一名20歲越南籍何姓男移工，日前操作保特瓶粉碎機時，左手臂不慎遭機器捲入整隻扯斷。圖／台中市勞檢處提供

台中市 勞檢 越南

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