接獲新北警方來電要求操作ATM 高市警成功阻止詐團

高雄陳姓婦人接獲詐騙集團電話，聲稱新北市警察局她銀行帳戶出現狀況，要她前往銀行操作ATM，幸好陳婦警覺心高，跑到派出所詢問「真警察」，經員警提示詐騙手法下，成功阻止陳婦遭詐。

林園警分局表示，前天下午1點時，陳姓婦人神色焦急走入忠義派出所內，向所內執勤員警說，她接獲自稱新北市警察局的員警來電，告知她銀行帳戶有問題，要她依照指示到銀行操作ATM。

陳婦聽聞後覺得納悶下，又擔心自己遭詐，便走到派出所詢問，忠義所副所長簡見名一聽後就向她解釋，警方不可能要求民眾操作提款機，這一定是詐團常用的詐騙手法。