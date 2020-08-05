洩題搞砸國考 警大前主任賠52萬「重考費」 判緩刑

中央警察大學前消防系主任沈子勝利用擔任消防三等特考召集人及典試委員身分，記下考題洩漏給學生，被依妨害考試、洩密罪起訴。台北地院審理，判沈有期徒刑1年2月，緩刑4年，支付公庫80萬元，並提供義務勞務。可上訴。

台北地檢署指控，沈子勝於2018年間負責主持或擔任試題審查、試題疑義相關處理，以及決定各科試題等事務，因警大消防系應屆畢業生國家考試的錄取率不佳，為免自己遭校方檢討，起意洩題給學生。

2018年5月30日，沈子勝進入考選部第一試務大樓闈場，第2天以向警大消防系應屆畢業生精神喊話為由，通知學生在警察大學階梯教室集合，要求集合時不得攜帶紙、筆及手機。

之後，沈子勝即在階梯教室內，洩漏審題時所記下的「消防戰術（包含消防戰術、消防機械、緊急救護）」、「消防警察情境實務（包括消防法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序）」、「火災學與消防化學」及「消防安全設備」考題重點，讓考生加強準備。

法院審理，沈自白，法官根據近50名學生在廉政署作證時的證述、沈子勝行動電話LINE的通訊軟體對話翻照，確認沈成立犯罪。