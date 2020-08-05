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八旬翁失蹤多日被發現已成浮屍 兒悲痛認屍
台北市80歲溫姓老翁長期情緒不穩，日前獨自從內湖家中外出，至今無法取得聯繫，被家人通報失蹤，今天早上10點多，松山區觀山河濱公園出現一具浮屍，警方調查發現就是溫翁，將報請檢察官相驗遺體。
警方調閱監視器發現，溫翁前天從鄰近彩虹橋的五號水門走進，就未再出現，他的家人緊急通報失蹤；今天早上有民眾在觀山河濱公園運動，發現一具浮屍報案，經其身上證件再通知死者兒子到場指認遺體，確認是溫翁。
兒子哭著向警方說，父親長期情緒不穩，早有輕生跡象；他不識字，家中未發現遺書。警消到場發現溫翁遺體腫脹，將報請檢察官相驗遺體。
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