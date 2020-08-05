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差點變「亡美」！小琉球遊客涉險拍照 遭大浪「海扁」狼狽逃跑

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣小琉球近日因天候不佳，不僅出現9級陣風，還出現浪高3至4公尺的大浪，盡管如此，昨天仍有遊客不顧大浪，站在防波堤上拍照。拍照的過程中，遭迎面而來的大浪沖倒，所幸並無釀成意外，兩人也立刻逃離現場。涉險拍照的過程，全都被網友錄下並PO網，隨即引起網友熱議，還有網友笑稱不顧危險當網美，差點變「亡美」。

據了解，近日受颱風影響，導致小琉球天候不佳，但昨天中午12時許，卻有遊客為了拍網美照，不顧大浪，冒險站在防波堤上拍照，兩人在短短不到幾10秒的時間，就遭到大浪沖倒在地，所幸過程中並無發生任何意外，隨後兩人也趕緊逃離現場。

杉福安檢所獲報後，立刻派員到場查看，並勸離岸邊遊客。事後，兩名遊客的危險行徑，遭到網友錄影PO網，引起網友熱議。網友在貼文中，留言表示「網美到亡美的距離」、「被海扁了」、「這個捲下去後果不堪設想」、「差點變遺照」、「相機掰了」、「不要命的一對」。

隨後，海巡人員也針對遊憩熱點，增派人員勸離遊客，從昨天下午至今天上午6時為止，在小琉球地區，共投入20車80人次，執行全島勸離勤務，共計勸離46人。

第五岸巡隊呼籲，鑒於屏東沿海地區潮汐於週一至週三適逢大潮情況，受外圍環流所影響會出現長浪，因此，籲請民眾到海邊戲水，或從事海上遊憩活動時，務必注意自身之安全，並留意環境之變化。

第五岸巡隊強調，請遊客慎選安全之水域，若民眾於海邊或岸際發現急難狀況時，請盡速撥打「118」報案專線，海巡署獲報會立即前往協助。

遊客不顧大浪冒險到防波提上拍照，下一秒遭大浪沖倒。記者陳弘逸／翻攝
遊客不顧大浪冒險到防波提上拍照，下一秒遭大浪沖倒。記者陳弘逸／翻攝
遊客不顧大浪冒險到防波提上拍照，下一秒遭大浪沖倒。記者陳弘逸／翻攝
遊客不顧大浪冒險到防波提上拍照，下一秒遭大浪沖倒。記者陳弘逸／翻攝
海巡人員為防止類似情況發生，派員勸離遊客。記者陳弘逸／翻攝
海巡人員為防止類似情況發生，派員勸離遊客。記者陳弘逸／翻攝
海巡人員為防止類似情況發生，派員勸離遊客。記者陳弘逸／翻攝
海巡人員為防止類似情況發生，派員勸離遊客。記者陳弘逸／翻攝

小琉球 海巡署

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