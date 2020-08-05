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越南移工拿折疊刀刺傷同鄉 殺人未遂判5年6月

中央社 / 彰化5日電

來自越南的阮姓外籍移工和黃姓外籍移工在同間工廠上班，2人回到宿舍後，黃男酒後用視訊聊天，阮男不滿黃男聲音大，拿折疊刀朝黃男腹部猛刺，阮男被依殺人未遂罪判5年6個月。

根據台灣彰化地方法院今天公布刑事判決書，阮男和黃男都來自越南，2人在同一間工廠工作，工作結束後回到宿舍，黃男酒後用視訊和太太聊天，阮男不滿黃男聲音太大，要關燈睡覺，阮男和黃男因此發生口角。

阮男心生不滿，凌晨就寢後看到黃男起身去上廁所，阮男拿折疊刀尾隨黃男下樓，朝黃男腹部猛刺，造成黃男胃部有穿刺傷及內出血等，黃男大聲呼救且打電話給仲介，仲介人員報警且將黃男送醫。

法官審理此案時，阮男雖坦承拿折疊刀刺傷黃男，不過辯稱他很生氣，尾隨黃男下樓後先徒手打阮男，阮男還手後才會拿出折疊刀，沒有要殺人的意思；阮男的律師則說，2人平時無仇恨，當天只是因為發生口角，被害人說要找人打被告，被告才會憤而持刀刺傷被害人，所犯應為傷害罪，而非殺人未遂罪。

不過法官根據黃男證詞以及案發現場的監視器畫面，認為阮男如果曾出手毆打黃男，應該會吵醒其他人，不致於黃男已倒地後才有人出來查看，認定阮男證詞不可採，因此依殺人未遂罪判處阮男有期徒刑5年6個月，全案仍可上訴。

殺人 越南

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