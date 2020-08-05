影／小黃不禮讓擦撞後烙跑 到案辯：客人說是對方錯

台中市林姓女子在日前開車行經南區南和一街欲左轉高工路時，對向一輛計程車欲右轉，雙方在路口互不讓車，計程車當場擦撞林女轎車，但擦撞後，計程車沒有停車，直接駛離，林女向警方報案，警方根據監視器，通知涉案林姓計程車司機到案，林辯稱，當時有載客人，「客人也說是對方錯，以為沒事」，警方今依法告發，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在上月17日晚上6時許獲報，林姓女子（54歲）開車行經南區南和一街，欲左轉高工路，當時對向也有輛計程車要右轉，雙方轉彎後發生碰撞，林女以為對方要在前方找適當處停下，與她談論後續處理事宜，沒想到對方卻是直接駛離，因此報警。

全案經調閱監視器、行車紀錄器後，發現查出是林姓男子（59歲）所駕駛的計程車涉案，因此通知林到案說明。

林姓男子辯稱，當時他載著客人行經事故地點右轉時，對方突然左轉讓他嚇了一跳，也有做閃避措施，未料仍發生擦撞，「車上客人也說是對方不錯」，以為沒有自己的事，便先將客人載至目的地。

警方依據監視器及行車記錄器畫面，發現林姓男子與對向報案人車輛，一個要左轉，一個要右轉，雙方均未相讓，為了搶快進入車道，也沒有剎車因而發生擦撞。

警方指出，有些民眾為了搶快，同時對於「路權」觀念較為薄弱，行經路口時爭先恐後，不慎發生交通事故時，不但造成自身財產損失，也會產生許多社會成本，警方呼籲，駕駛人即便對於路權規定不熟悉，行經路口時相互禮讓，才是確保行車安全的不二法門。

第三警分局交通分隊表示，本案為例，因左轉車轉彎幅度較大且費時，一旦停在路口往往會影響他車行進，依據道路交通安全規則規定，汽車行駛至交岔路口，對向行駛之左右轉車輛已轉彎須進入同一車道時，右轉彎車輛應讓左轉彎車輛先行」。