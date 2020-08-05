男子攜刀闖雲縣府協調會 張麗善要求加強門禁
開發雲林離岸風場的達德公司昨天與漁民在縣府開協調會，但卻出現4名可疑男子持手機對漁民拍照，其中1人還帶摺疊刀，縣長張麗善今天要求，未來在門禁時就要釐清身分。
張麗善今天接受媒體聯訪時表示，針對可疑人士帶刀進入縣府，她感到很憤怒，已要求警察局調查，公務機關、公權力的機關不容許如此貿然進入。
她指出，縣府未來針對租借場地或召開協談，一律要出示證件，在門禁時就釐清身分，如果預知協調會可能產生紛爭或暴力事件，一律不會租借場地，若是必要會議則會協調警政單位維護秩序與安全。
開發雲林離岸風場的達德公司與數十名雲林漁民代表、環團律師、雲林縣民意代表昨天下午在縣府召開協調會，期間漁民發現有4名男子行徑詭異，對著漁民蒐證拍照，追問4名男子身分後，對方雖自稱也是漁民，但卻沒人認識。
雲林縣斗六警分局接獲漁民報案，立即到現場蒐證，4名男子對身分仍交代不清，警方依職權進行盤查。
警方發現，其中一名身上有刺青男子神情緊張，還疑往沙發椅縫塞東西，因此要求男子站起來，隨後從沙發椅縫搜出一把摺疊刀，並將4人帶回偵訊，攜帶摺疊刀的男子則被依社維法裁處。
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