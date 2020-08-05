聽新聞
test
0:00 / 0:00
BMW疑未注意路況 中壢IKEA旗艦店前撞倒女大生
桃園市中壢區IKEA前，今天早上7點37分許發生1起交通事故，49歲許姓男子駕駛BMW沿青心路左轉高鐵北路往大園方向行駛時，疑似因未注意車前狀況，撞上行走於高鐵北路行人穿越道上的21歲林姓女大生，林女遭撞倒路旁，嚇壞路人。
受傷的林女經救護人員處置後送醫治療，史男經酒測並無酒駕，相關肇事原因、責任有待警方釐清。
中壢警方表示，史男當時沿青心路左轉高鐵北路往大園方向行駛，疑似因未注意車前狀況，撞上行走於高鐵北路行人穿越道上的林女，林女遭撞擊右膝、左膝、左手肘、左右兩手的拇指、中指、無名指、均有擦傷，經救護人員處置後，已送往中壢天晟醫院。警方也呼籲用路人，行車時務必專心注意車前狀況，以維交通安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言