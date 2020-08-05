BMW疑未注意路況 中壢IKEA旗艦店前撞倒女大生

台灣機車的普及度高，有許多民眾依賴此交通工具代步，但近日有位網友在網路上發文表示「要為自己的兒子討公道」，並強調自己的孩子雖然酒駕騎機車不對，但是一輛貨車故意去撞擊他，事後還被貨車司機討修車費，讓她感到非常荒唐。此事件也被原PO親友轉發至爆料公社，引起近千則網友的留言討論。

2020-08-05 15:25