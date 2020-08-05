影／「挑戰雲林縣公權力」 4名假漁民身分揭穿全遭法辦

達德能源公司計畫在雲林縣沿海設置離岸風力發電廠，場方與漁民多次協商未果，昨天下午雙方商借雲林縣政府二樓水情中心召開第四次協調會，會中卻突有四名不明人士持手機對漁民進行「蒐證」，後由警方介入調查四名男子身分。雲林縣議員蔡孟真今天在縣議會第19屆第10次臨時會中以「緊急事件」質詢雲林縣警察局長顏旺盛，要求警方針對該案進行答覆。

「挑戰雲林縣公權力！」縣議員蔡孟真質詢時直指，昨天場方與漁民借用縣府場地召開協調會，場內卻有不明人士闖入，且還對漁民進行拍照、錄影，警方到場處理後竟還發現其中一人持有刀械，要求警方查明四人與會動機，並請警察局長針對此事做說明。

警察局長顏旺盛答詢時表示，四名男子供稱是受某家公司委託到場出席，並協助拍照、錄影及回報至工作群組，方便委託方掌握第一線協商結果，而男子所指的公司是受達德能源公司所託，由該公司的陳姓及吳姓負責人與達德簽立「代為處理雲林協調事項」合約。

蔡孟真指出，四名男子先是闖入協調會場，形跡可疑，其中一人還被警方起出攜有刀械；先前更傳出有人被假冒是漁民的黑道恐嚇，現在「人人自危」，很擔心人身安全。

顏旺盛答詢時回應，因4男中有1男攜帶刀械，警方依「槍砲彈藥刀械管制條例」，及攜帶刀械進入集會場所，以「社會秩序維護法」移送法辦；警方調查這四人皆有前科，訊問後也立即備份並刪除四名男子所攝錄的手機影像。

顏旺盛建議，倘若未來主辦私人集會的單位有需要安全維護，可先行設立門禁管制，警方可以協助設置人身鑑別進行人員管制，加強集會人員的人身安全維護；警方也會特別關注及維護沿海轄區漁民的安全。