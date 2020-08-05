逆孫縱火燒傷阿公麻豆警漏夜逮人 大台南警察之友頒獎

台南六甲區日前深夜發生孫子縱火燒屋，造成阿公燒傷命危，麻豆警分局漏夜到高雄逮捕嫌犯，大台南警察之友會理事長林玉柱及幹部今天到麻豆分局，慰勞同仁的辛苦及頒發有功員警慰問金。

麻豆警分局長洪頂力表示，感謝理事長林玉柱等幹部的慰勉及鼓勵，也感受到警友會對警政工作的支持與期許，警察任務相當繁重，本分局除加強維護治安、交通工作與各項服務作為外，期許麻豆分局同仁，堅守崗位，守護全體市民安全。

台南市六甲區七甲街一處民宅8月1日凌晨發生火警，屋內82歲李姓老翁夫妻，情況一度危及，幸好李妻及時逃出，李翁腳部灼傷，幸好及時被警消救出送醫，因目擊者供稱火勢從室外機車延燒，疑有縱火之嫌，麻豆偵查隊立即著手偵辦，鎖定當天與家人有衝突的李姓男子涉有重嫌。

據指出，26歲李男止滿父親酒後會對母親家暴，父子關係長期不睦，事發當天晚上他要求父親到寺廟向神明下跪認錯，其他家屬擔心發生意外報警前往處理，警方也前往規勸排除，沒想到李男用事先買好的汽油，又返家趁半夜縱火，但父親外出逃過一劫，反而是年邁阿公被燒傷。