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貨車司機幫警追酒駕騎士 遭她狂罵：有酒駕就要被撞嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導

車禍示意圖，非當事人。 示意圖／ingimage
車禍示意圖，非當事人。 示意圖／ingimage

台灣機車的普及度高，有許多民眾依賴此交通工具代步，但近日有位單親媽媽在網路上發文表示「要為自己的兒子討公道」，並強調自己的孩子雖然酒駕騎機車不對，但是一輛貨車故意去撞擊他，事後還被貨車司機討修車費，讓她感到非常荒唐。此事件也被原PO親友轉發至爆料公社，引起近千則網友的留言討論。

原PO於臉書發文表示，「我兒子不是歹徒，冤枉啊！我們只是平常的單親家庭，他只是一個做工的，遇到警察莫名被追，就算有酒駕，難道有需要被貨車撞嗎？現在傷成這樣他就該死嗎？」對此，原PO更不滿補充道「這個人故意撞我兒子，不僅沒有到醫院來探望，居然還請保險業務來索求修車費，因為這場車禍，他都無法工作」。

而貨車的司機則發文表示，「剛好碰到警匪追逐馬上加入圍捕歹徒的行列！肉車擋機車！可憐的機車被我硬生生的頂飛出去！第一次光明正大在警察面前把人撞飛出去！」原來事出的起因是這名機車騎士因酒駕跑給警察追，才被貨車的駕駛開車「撞」下來。

此文一出，有些網友認為是機車騎士酒駕的錯，但也有人表示貨車司機的做法太過激進，紛紛表示「有事嗎？什麼是『就算有酒駕』？」、「單親就可以酒駕嗎」、「酒駕又跑給警察追，撞得好」、「酒駕就是該死」、「什麼叫作『莫名跑給警察追』？不跑不就沒事？」事後更有網友在原PO文章底下留言表示，這位騎士酒駕還在有學生的巷弄狂飆，而且是機車撞貨車的。

但也有網友表示「應該也是酒駕跟車禍分開來算，就算你是見義勇為幫警察警民合作，但是還是算車禍，家屬如果要提告傷害罪，不知道會不會成」、「不知道阻卻違法這個法條在這裡能不能成立？民眾見警察追捕犯罪嫌疑人時，雖無執法權但是可以幫助執法人員逮捕或是阻礙其逃跑，不然熱心想警民合作卻會吃上官司，貨車駕駛應該會很嘔」、「不應該故意被撞上去吧」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 警察 車禍 機車騎士 傷害罪 保險

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