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礁溪老爺疑似食物中毒案 飯店發5聲明將食材送驗

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導

針對日前某公司員工旅遊及其它客人在礁溪老爺酒店用餐後，陸續出現上吐、下瀉等疑似食物中毒症狀，衛生單位統計至今天中午共59人身體不適。礁溪老爺酒店隨後也發表5點聲明，除了把食材送驗，同時也針對飯店環境衛生、服務人員及水質進行總檢查。

礁溪老爺聲明指出，飯店主動提供透抽、蝦子、鮮甜招牌活力蝦、香檸蔥香鮮透抽與鮭魚生魚片共五項，進行進行生菌數與大腸桿菌檢驗，需兩週時間得知檢驗結果。

宜蘭縣衛生局於8月3至4日間，入館協助調查釐清原因，目前針對飯店環境衛生、服務人員檢體、飯店水質三項進行稽核，需兩週時間得知檢驗結果。

飯店今天配合衛生局建議停止營業雲天自助餐廳，進行全面性清潔消毒直至衛生局檢驗核可後，再恢復營業。

除了持續追蹤旅客是否有不適狀況發生以釐清根源，也已主動聯絡用餐客人給予彈性調整，以旅客權益為優先考量。

中租迪和公司員工旅遊入進礁溪老爺酒店，有人8月1日用餐後，在深夜及隔天出現噁心、嘔吐等症狀，向媒體投訴直指礁溪老爺的餐食有問題，另外也有其它散客出現上吐下瀉，縣衛生局統計到今天中午為止，59人疑似食物中毒症狀，35人就醫。

礁溪老爺表示，當天一整天在雲天自助餐廳用餐人數近1300人旅客發生不適，飯店於第一時間發生積極關心該團旅客，並追蹤當日其他用餐旅客狀況，今起配合政府單位暫停營業雲天自助餐廳，全面清潔消毒，送檢食材與水源，釐清根源。

礁溪老爺酒店發生59名客人用餐後疑似食物中毒，飯店餐廳今起停業配合衛生局調查，主動把食材送驗，同時也對環境衛生、服務人員檢體、飯店水質進行檢查。圖／衛生局提供
礁溪老爺酒店發生59名客人用餐後疑似食物中毒，飯店餐廳今起停業配合衛生局調查，主動把食材送驗，同時也對環境衛生、服務人員檢體、飯店水質進行檢查。圖／衛生局提供

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