永康工廠傳氣爆3傷？ 消防局：傾倒鋼瓶撞傷人

台南市永康區環工路一間工廠傳出工安，今天近午發生高壓氣體鋼瓶，疑傾倒在地面旋轉，撞擊到一旁搬運人員，3人受傷送醫救治，都屬一般外傷，無生命危險，是否涉及人為不當操作，待進一步釐清。

事件發生在上午11點28分，一度傳出是氣爆，台南市政府消防局獲報，緊急調派永康、大橋、鹽行分隊各式車輛共6輛趕趕往。11點40分救護人員趕至，回報現場無火煙，為高壓氣體鋼瓶傾倒，高壓氣體外洩，鋼瓶在地面旋轉，撞擊到一旁搬運人員，有3人受傷，並非氣體爆炸。

3人隨後送往永康奇美醫學中心救治，初步檢視為一般外傷，無生命危險。