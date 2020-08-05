桃園67歲失智老翁晨運搭車迷途 員警發現協助返家
桃園市67歲彭姓老翁今天清晨獨自外出運動，疑似搭錯公車，從桃園區一路搭到平鎮，最後因體力不支坐在人行道，巡邏經過的員警發現，上前了解情況並查出他住處，通知家人帶他回去。
平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，彭姓老翁住桃園區，清晨趁沒下雨外出運動，不知道什麼原因搭上公車坐到平鎮，警員吳曉玲、陳宇邦見老翁臉色發白，說起話來有氣無力，表達不清，但是聽得清楚直嚷著肚子餓，於是先載他回派出所吃熟食及茶飲稍作休息。
員警利用人臉辨識系統，查出老翁的相關資料順利聯繫家人，妻子接到電話知道老伴平安無恙，總算放下心中大石，對於警方的熱心協助再三感謝。
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