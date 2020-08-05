台2線男性趴在礁岩身亡 穿著研判非貢寮立槳衝浪失蹤者

海巡署第2岸巡隊今天上午10點多接獲報案，台2線濱海公路指標111.8公里處海邊潮間帶，有名男性趴在礁岩。消防人員抵達現場，發現男子明顯身亡。從身上衣物研判，應非本1日在貢寮海域玩立槳衝浪板，不慎落海的52歲黃姓男子，死者身分及死因由檢警調查中。

第2岸巡隊接獲民眾報案後，立刻派員前往現場，並通知消防單位協助救援。眾人抵達現場，發現男子明顯身亡。

52歲黃姓男子1日和女性友人到貢寮海域玩立槳衝浪板（ Stand Up Paddle 簡稱SUP），疑因風浪大翻覆落水，簡女被海巡艇救上船，但黃男失蹤。