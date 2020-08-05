房租錢不見了！ 迷糊男5萬元丟月台 暖心捷警神速找回

台北市一名林姓男子昨帶著裝有5萬元現金的手提袋，搭乘捷運信義象山站到大安站時，驚覺自己將手提袋遺忘在車廂中，林男心急如焚連忙向捷運警察局求救，警方一邊安撫林男情緒、一邊調閱監視器，最後在捷運公館站月台座位區找回現金提袋。

警方昨晚間7時40分許接獲通報，一名林姓男子在捷運大安站向捷運警方表示，自己把裝有5萬元現金，要拿去繳納房租的塑膠提袋遺落在車廂忘記帶下車，警方到場後即刻詢問林男從何處搭捷運。

然而心急如焚的林男當下情緒激動，一時忘記自己在何時、何處搭乘捷運，因此警員先安撫林男緊張情緒，並詢問遺失物處理中心有無查獲，之後再陪同林男至中正紀念堂站、台大醫院等站調閱監視器畫面。

這時林男才逐漸回想起，自己是在昨日下午1時10分許從捷運公館站1號出口下電手扶梯進站搭乘捷運，警方再陪同林男至公館站調閱監視器畫面，這才發現原來林男是將塑膠提袋遺留在公館站月台座椅區。