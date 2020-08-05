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苗栗爭議消防員被爆涉嫌偷腳踏車 遭警偵辦他不發一語
苗栗縣政府消防局爭議性高的楊姓消防員今年5月5日上午在苗栗火車站前，涉嫌竊盜1輛自行車代步，苗栗警方據報7月30日帶人，他辯稱是向女網友購得，卻提供不出相關的交易記錄等資料，警方7月30日到消防分隊帶人，全案依竊罪嫌偵辦中。
楊姓消防員涉嫌竊盜自行車案，他今天休假，上午8點多從分隊部出發，搭公車要到苗栗火車站途中，他一言不發，同事對他的行徑也不予置評，消防局副局長匡夢麟表示，督察科將介入了解，做到毋枉毋縱。
苗栗警察分局北苗派出所接獲報案，1名邱姓女學生5月5日上午8點多騎自行車，沒有上鎖停在苗栗火車站前，後來不翼而飛，警方調閱監視器，循線查出楊姓消防員當天上午9點騎U-bike到失竊自行車旁，騎走自行車，7月30日確認身分，自行車停在消防分隊，比對烙碼與失竊自行車相符。
楊男被帶回派出所調查，指稱自行車是向女網友購買，但提不出相關資料證明，警方根據烙碼查訪車主是女學生的祖父，也沒有交易或委託交易自行車，全案依竊盜罪嫌偵辦中。
楊男是爭議性人物，3、4年前從台中市消防局調來苗栗，已經換第4個單位，2018年間曾因開救護車出勤返隊飆車，女隊員勸阻無效被嚇哭，他被告強制罪，苗栗地檢署緩起訴確定，另遭控涉嫌同隊部泡麵、高粱酒等，涉嫌4件竊盜案都由檢方調查中。
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