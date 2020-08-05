77歲阿嬤深夜逗留抓娃娃機店門口 警察覺案情不單純
新北市三重警分局永福派出所警員吳啓榮、林育丞，日前於深夜11時許執勤巡邏，接獲報案指稱三重區車路頭街有1名老阿嬤需要協助。警方趕抵發現77歲周姓阿嬤獨自坐在抓娃娃店門口發愣，猜想她八成是迷路了。
阿嬤當時表情無助徬徨，警員吳啓榮詢問：「怎麼會一個人在這裡？」她只淡淡地說：「我吃完晚餐出門散步，走到這就突然想不起該怎麼回家了！」原來阿嬤是迷路，且因不久前跌倒受傷，腳仍會疼痛，無法正常行走。
但是她身上沒有任何證件，員警耐心詢問之下，才勉強湊出「國道路」三個字，接著便開巡邏車載阿嬤去附近尋找住處，沒多久就在某巷子內遇見她的媳婦守在門口久候，終於平安回到家，家屬頻向警方致謝。
三重警分局再三提醒，家中長輩如有失智現象，應避免單獨外出，並在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配戴防走失項鍊、手鍊。
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