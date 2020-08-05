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機車突然切入小貨車閃不過碰撞 74歲阿嬤騎士腿骨折
網友在爆料公社PO出昨天下午1點43分，桃園市平鎮區中豐路山頂段交通事故畫面，清楚看見騎機車的婦人從外側往車道中間切入，直行的小貨車閃躲、煞車不及撞上，碰撞影像很嚇人，婦人右腿骨折身體多處擦傷。
警方指出，這起交通事故為劉姓婦人（74歲）騎乘重機車，疑似變換車道和方向時未注意後方車輛速度，與官姓男子（39歲）駕駛的小貨車碰撞，雙方酒測值均為0，婦人送醫診斷為右手挫傷、右腳骨折，並無生命危險但仍需觀察，事故原因有無人為疏失、超速，還要進一步釐清。
警方呼汽機車行駛馬路除遵守交通法規，於通過路口或變換方向時，務必注意來車，減速慢行，以維護安全。
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