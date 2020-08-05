聽新聞
test
0:00 / 0:00
里港疑出現假宗教真斂財男 以信基督回絕遭酸「沒錢」
屏東縣里港鄉，日前一名男子，自稱自己是廟方人員，挨家挨戶要黏貼符令，還要求民眾「樂捐」。其中一名翁姓男子察覺有異並表示，「我信基督教」還詢問男子來自間廟宇？豈料，該名男子惱羞回應，「沒錢沒關係，說什麼信基督教」，隨後便不顧質疑轉身離去。對此，警方已掌握特定對象並展開調查。
據了解，該名男子手持材質像印刷品的符令，上面寫著五路財神年年到，主攻招財，店家和氣生財等文字，在這幾天內幾度於里港鄉出沒，並到處向居民黏貼符令還聲稱，周末觀音媽要繞境，要求民眾樂捐。
直到該名男子，走到翁男住家時，以同樣的手法要求樂捐，當下翁男察覺有異，則說自己信基督教，便反問男子來自間廟宇？而該名男子卻惱羞回應，「沒錢沒關係，說什麼信基督教」，而男子也不願正面回答問題，眼見推銷不成，便自行離開。
事後翁男將監視器畫面OP網，還質疑，男子穿著邋遢口嚼檳榔，滿口汙垢，不像廟方人員；且詢問來自哪間宮廟，也拒絕回應，再者，宮廟的繞境按常理是張貼電線杆或路口明顯處，並非住家門框。種種行為，都讓翁男懷疑該名男子是「假宗教真斂財」。
里港警分局表示，男子疑似「假宗教真斂財」的行為，目前警方已掌握嫌犯身分，並展開調查，此外也呼籲民眾，若遇到類似情況，民眾須小心求證，以免受騙。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言