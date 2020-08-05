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里港疑出現假宗教真斂財男 以信基督回絕遭酸「沒錢」

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東縣即時報導

屏東縣里港鄉，日前一名男子，自稱自己是廟方人員，挨家挨戶要黏貼符令，還要求民眾「樂捐」。其中一名翁姓男子察覺有異並表示，「我信基督教」還詢問男子來自間廟宇？豈料，該名男子惱羞回應，「沒錢沒關係，說什麼信基督教」，隨後便不顧質疑轉身離去。對此，警方已掌握特定對象並展開調查。

據了解，該名男子手持材質像印刷品的符令，上面寫著五路財神年年到，主攻招財，店家和氣生財等文字，在這幾天內幾度於里港鄉出沒，並到處向居民黏貼符令還聲稱，周末觀音媽要繞境，要求民眾樂捐。

直到該名男子，走到翁男住家時，以同樣的手法要求樂捐，當下翁男察覺有異，則說自己信基督教，便反問男子來自間廟宇？而該名男子卻惱羞回應，「沒錢沒關係，說什麼信基督教」，而男子也不願正面回答問題，眼見推銷不成，便自行離開。

事後翁男將監視器畫面OP網，還質疑，男子穿著邋遢口嚼檳榔，滿口汙垢，不像廟方人員；且詢問來自哪間宮廟，也拒絕回應，再者，宮廟的繞境按常理是張貼電線杆或路口明顯處，並非住家門框。種種行為，都讓翁男懷疑該名男子是「假宗教真斂財」。

里港警分局表示，男子疑似「假宗教真斂財」的行為，目前警方已掌握嫌犯身分，並展開調查，此外也呼籲民眾，若遇到類似情況，民眾須小心求證，以免受騙。

屏東縣里港鄉，日前出現一名男子以黏符令為由，要求民眾樂捐，此舉讓居民懷疑是「假宗教真斂財」。記者陳弘逸／翻攝至臉書
屏東縣里港鄉，日前出現一名男子以黏符令為由，要求民眾樂捐，此舉讓居民懷疑是「假宗教真斂財」。記者陳弘逸／翻攝至臉書
屏東縣里港鄉，日前出現一名男子以黏符令為由，要求民眾樂捐，此舉讓居民懷疑是「假宗教真斂財」。記者陳弘逸／翻攝至臉書
屏東縣里港鄉，日前出現一名男子以黏符令為由，要求民眾樂捐，此舉讓居民懷疑是「假宗教真斂財」。記者陳弘逸／翻攝至臉書

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