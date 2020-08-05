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兩女鄰居爆安寧糾紛交惡 老婦竟在她大門塗糞、灌白膠
桃園市69歲詹姓老婦與梁姓女子平日相處不睦，今年2月間，雙方疑因妨害安寧糾紛爭吵不和，詹婦竟分別將糞便塗抹梁女大門把手、白膠灌入大門鑰匙孔及信箱鑰匙孔內毀損，梁女不滿提告，詹婦矢口否認犯行，桃園地檢署今天上午表示，詹婦犯行證據明確，辯稱顯係卸責之詞，偵結依毀損罪嫌聲請簡易判決。
桃園地檢署調查，龜山區詹婦與鄰居梁女相處關係不睦，今年2月間，她將糞便塗抹梁女大門把手、將白膠灌入大門鑰匙孔及信箱鑰匙孔內毀損，造成梁女不堪使用，梁女提出監視器錄影畫面、照片及梁女修繕收據在卷，證實詹婦犯行。
詹婦辯稱，該房子前為走廊，誰都可到隔壁塗糞、灌白膠，堅稱塗糞、灌白膠不是她，還以檢警羅織之詞。檢方提出證據佐證，以詹婦說法顯係卸責之詞，不足採信，偵結將詹婦依毀損罪嫌聲請簡易判決處分。
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