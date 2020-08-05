台18線觸口明隧道車禍 2駕駛卡車內被救出

嘉義縣38歲黃姓男駕駛今天上午駕駛載滿蘭花苗的小貨車，從嘉義縣番路鄉台18線阿里山公路下山，9時許行經34.4公里處觸口明隧道內，疑似剎車失靈，違規跨越雙黃線，撞上31歲沈姓男駕駛準備上山的第五區養護工程車。

路面留下長長的剎車痕，車頭皆變形，兩人被卡在車內、生命跡象穩定，消防人員抵達以破壞器材救出，黃男左腳踝骨折、沈男肢體擦傷，皆送往嘉義市天主教聖馬爾定醫院就醫，詳細事故原因有待警方調查。 嘉義縣番路鄉台18線觸口明隧道車禍，路面留下長長的剎車痕。記者陳玫伶／翻攝 嘉義縣番路鄉台18線阿里山公路觸口明隧道今天上午發生小貨車撞工程車事故。記者陳玫伶／翻攝 嘉義縣番路鄉台18線阿里山公路觸口明隧道今天上午發生小貨車撞工程車事故。記者陳玫伶／翻攝 嘉義縣番路鄉台18線阿里山公路觸口明隧道今天上午發生小貨車撞工程車事故。記者陳玫伶／翻攝